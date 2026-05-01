Zum Auftakt des diesjährigen Frühjahrsmarktes präsentiert der Göllheimer Kunstverein eine neue Ausstellung.

Die Neustädter Künstlerin Doris Gaab-Vögeli zeigt in der „Kleinen Galerie“ eine Auswahl ihrer Bronzeskulpturen und Malereien. Im Museum Uhl’sches Haus sind parallel ihre Karikaturen „Weinnasen“ zu sehen. Für ihre Serie frivol-humorvoller Zeichnungen ist die Kunstschaffende überregional bekannt.

Als Eröffnungsveranstaltung für den Frühjahrsmarkt lud die Gemeinde zur Vernissage ins „Kerzenheimer Tor“. Im Mittelpunkt der gezeigten Arbeiten stehen zahlreiche Bronzen, aber auch Bleistiftzeichungen und großformatige Malereien Gaab-Vögelis.

Ausstellungen im Ausland

Das Gestalten von Bronzeskulpturen hat die Neustadterin ins Zentrum ihres Schaffens gerückt. Nach einem Kunststudium an der Fachhochschule Kaiserslautern arbeitet Gaab-Vögeli seit 1978 als freischaffende Künstlerin im Atelier in ihrer Heimatstadt. Zahlreiche Ausstellungen führten sie bereits in die USA, Frankreich und Griechenland.

Die Neustadter Künstlerin Doris Gaab-Vögeli stellt anlässlich des Frühjahrsmarkts 2026 Malereien und Skulpturen in der Kleinen Galerie und dem Museum Uhl’sches Haus in Göllheim aus. Foto: Jeannette Anthes

Gaab-Vögelis künstlerisches Anliegen ist es, emotionale Beziehungen zwischen Mensch, sowie Mensch und Natur als auch Mensch, Natur und Tier darzustellen: „Ich möchte Gefühle malen“, erklärt die 1952 geborene Künstlerin.

Skulpturen in Unvollendung

In der Kleinen Galerie zeigt sie nun verschiedene großformatige Malereien. Darunter ein Motiv eines Wals in Acryl. In dem Bild begegnen sich ein schemenhaft dargestellter Mensch und der Meeressäuger auf Augenhöhe und mit Respekt. Beide erscheinen frei und wirken dennoch eng verbunden durch eine gemeinsame Sprache.

Der Großteil der in Göllheim ausgestellten Arbeiten gilt ihren Bronzeskulpturen. Von Gaab-Vögeli selbst als „Skulpturen in Unvollendung“ bezeichnet, sieht sie hierin den Reiz der Reduktion als Freiheit des Vollendens. In ihren Arbeiten lässt die Skulpteurin häufig Symbole der Männlich- und Weiblichkeit miteinander verschmelzen; interpretiert sie als Bewahrer, Erschaffer und gleichzeitig als Zerstörer. Beispielhaft ist in der Göllheimer Schau die Skulptur einer nicht mehr intakten Weltkugel zu sehen: ein Hinweis auf die unentwegte Zerstörungskraft des Menschen auf die Natur.

Deutlich heiterer Natur sind Gaab-Vögelis amüsante Zeichnungen ihrer „Weinnasen“-Serie. Mit den Karikaturen ist die Künstlerin seit Jahren erfolgreich. Entstanden seien diese eher zufällig in geselliger Runde mit Freunden bei einem Gläschen Wein. Die genussfreudigen, rotwangig-angeheiterten Zecher stellt Gaab-Vögeli stets nackt und mit einer Prise Frivolität garniert in voller Lebensfreude dar. Den humorig-weinseligen Modellen gilt die Sonderausstellung, die ab sofort im Museum Uhl’sches Haus zu sehen ist.

Info

Die Malereien und Skulpturen in der „Kleinen Galerie“ im Kerzenheimer Tor sind am 1., 2., 9. und 16. Mai von 15 bis 18 Uhr und am 3., 10. und 17. Mai von 11 bis 17 Uhr zu sehen. Die Sonderausstellung „Weinnasen“ im „Museum Uhl’sches Haus“ ist am 2. und 3. Mai von 14 bis 17 Uhr mit Verkauf und im Anschluss bis zum 28. Juni jeweils dienstags und donnerstags von 14.30 bis 16.30 Uhr sowie sonntags von 15 bis 17 Uhr geöffnet.

