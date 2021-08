Die Dorfraumentwickler sind dabei, ihre Aktivitäten auszubauen. Aktuell betreiben sie Forschungen zum Dorfleben in Gangloff, berichtet Lukas Wirth von den Dorfraumentwicklern. Der „Alte-Welt-Spiele-Wagen“ gastiert am 16. August in Finkenbach, weitere Termin sind am 18. August in Mehlbach und am 19. August in Wörsbach. Außerdem finden aktuell Dorfbegehungen in Nußbach zum Thema Zusammenleben statt. Daran anschließend sind Interviews mit den Bewohnern geplant. Interessierte , die sich an diesen Aktionen beteiligen wollen, können sich unter 06364 1757233 oder info@dorfraum-entwickler.de melden.