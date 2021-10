Bei einem Starkregen im Juli hat sich gezeigt, dass das Dach der Dorfgemeinschaftshalle noch immer undicht ist. Ortsbürgermeisterin Jutta Kreis teilte auf RHEINPFALZ-Nachfrage hin mit, dass das unter der undichten Stelle liegende Behinderten-WC nicht genutzt werden könne. „Die Rigipsplatte muss an der Stelle repariert werden“, sagt Kreis. Betroffen sei jedoch nur die Stelle, an der das Wasser in den Raum eingedrungen war. Im Gemeinderat wurde bekanntgegeben, dass eine Dachdeckerfirma nun mit der Reparatur beauftragt wurde.

Bereits vor drei bis fünf Jahren sei es an ebendieser Stelle schon einmal zu einem Wassereinbruch gekommen. „Da ist eine Platte gerissen, die nun ersetzt werden muss“, teilt Kreis mit. „Es ist ein kleiner Schaden.“ Die Kosten der Reparatur belaufen sich laut Kreis auf bis zu 1000 Euro belaufen.

Weitere Themen im Rat

Der Gemeinderat hat der Verschiebung um zehn Meter einer bereits genehmigten Windkraftanlage im benachbarten Mörsfeld zugestimmt.