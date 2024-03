Neue Bürgersteige, eine neue Wasserleitung und eine neue Ortsdurchfahrt – wenn es nach dem Gemeinderat Oberndorf geht, soll all das in nur einem Rutsch erledigt werden. Selbst der Glasfaserausbau könnte Fahrt aufnehmen.

Im Zuge der angestrebten Dorferneuerung will der Gemeinderat auch den Ausbau der Ortsdurchfahrt, der Kreisstraße 25, sowie der Bürgersteige vorantreiben. Zuständiger Baulastträger für die Ortsdurchfahrt wäre der Landkreis, für die Bürgersteige die Gemeinde, erklärt Ortsbürgermeisterin Charlotte Linn.

Die Kosten der Bürgersteige seien beitragspflichtig und müssten entsprechend der Satzung über wiederkehrende Beiträge auf die Grundstückseigentümer im Abrechnungsgebiet von Oberndorf umgelegt werden.

Wasserleitung soll nach Rohrbrüchen erneuert werden

Durch die Straßenarbeiten könnte auch der Glasfaserausbau in der Gemeinde Fahrt aufnehmen. Die Erste Beigeordnete Jutta Hirsch regte bei der Sitzung des Gemeinderates an, die Erneuerung der Ortsdurchfahrt mit dem Austausch der Wasserleitung zu kombinieren. Zuletzt musste die Straße aufgrund von Wasserrohrbrüchen viermal aufgebrochen werden. Diese Kosten müsste zunächst der Eigenbetrieb Wasser der VG-Werke tragen, allerdings würden auch hier die Bürger an den Kosten beteiligt. Die Wasserleitung stammt aus den 1960er-Jahren.

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, einen Antrag auf den Ausbau der Ortsdurchfahrt beim Landkreis und beim zuständigen Landesbetrieb Mobilität zu stellen. Davon erhofft sich der Rat, demnächst in die Planung einsteigen zu können und einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten, um über die Finanzierung sowie die Beitragsbelastung der Grundstückseigentümer zu beraten.