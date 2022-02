Das Dorferneuerungskonzept von Höringen nimmt Gestalt an. Wichtige Punkte sind das Gemeinschaftsleben, Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten und die Verkehrsanbindung. Einiges davon ist bereits gut, anderes noch ausbaufähig.

Regionalberaterin und Diplom-Geographin Natalie Franzen hat sich Höringen in den vergangenen Monaten genau angeschaut und auch die Dorfmoderation mit in die Ergebnisse eingebunden. Der demografische Wandel mache sich in Höringen besonders deutlich bemerkbar. Seit 1996 ist die Zahl der Bevölkerung stets rückläufig. Die meisten Gebäude seien jedoch in einem guten Zustand, darunter einige wichtige ortstypische Gebäude mit ausgeprägten Giebeln und Fachwerk. Allerdings herrsche an manchen Häusern ein Sanierungsstau. Leerstände gebe es aber keine.

Ein Gemeinschaftsleben sei vorhanden, wenn auch im Bereich Jugend betreuende Personen fehlten. Für den Bedarf des täglichen Lebens gebe es durch den Bürgerladen eine gute Versorgung, auch die Aufstellung eines Versorgungsautomaten wird diskutiert. Woran es im Moment in Höringen fehle sind zum einen Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten. Zum anderen sind keine Rundwege für Radfahrer vorhanden, es fehlt an öffentlichen Parkplätzen und die Busanbindung sei unzureichend. Im Dorferneuerungskonzept sind nun all diese Punkte aufgeführt. Als Nächstes erfolgt eine Kostenermittlung für die umzusetzenden Projekte.