„Mit diesem Beschluss haben wir einen entscheidenden Schritt in die Zukunft getan.“ So umschrieb Ortsbürgermeisterin Brigitte Enders den Beschluss des Ortsgemeinderates, ein Grundstück mit Gebäude in der Ortsmitte zu erwerben. Zuvor hatte Enders den Rat über die Entwicklung eines Dorfmittelpunktes unterrichtet und das Interesse der Kommune an dieser Immobile begründet.

Höringen ist als Schwerpunktgemeinde im Rahmen der Dorferneuerung anerkannt und kann somit auf eine 65-prozentige Förderung der geplanten Maßnahmen durch das Land vertrauen.