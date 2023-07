Bis in den späten Abend hinein ist beim Dorfangerfest in Steinborn am Samstag Gemeinschaft zelebriert worden. Die Feiernden ließen sich nicht davon beirren, dass ein Gewitter die Party unterbrach.

Bei starkem Regen war dann statt der Liveband Musik aus der Konserve zu hören. Zunächst war bei fast schon zu warmem Sommerwetter gefeiert worden. Zum 36. Mal hat der Verein „Leben und Wohnen in Eisenberg-Steinborn“ (LWS) gemeinsam mit dem Förderverein der Kita und den Pfadfindern die Anwohner verköstigt. Mit einem „Prost auf Steinborn“ erklärten die Hauptorganisatoren Ivonne Hofstaat, Wolfgang Hüther und Jens Schlundt das Sommerfest für eröffnet. Doch im Stadtteil blieb man auch diesmal nicht unter sich. „Wir freuen uns, dass so viele Auswärtige zu uns gekommen sind“, so Hofstaat.

Die Schlange am Getränkestand war lang, der Grill wurde angeschmissen. Mit Crêpes verwöhnte die Kita, und die Pfadfinder des Stammes Franz von Sickingen buken Waffeln. Zunächst spielte Alleinunterhalter Andreas Sawinski am Keyboard Songs von Eric Clapton, Santana und Elvis Presley. Dann übernahm The Twins – The Band in halber Besetzung. Doch auch einer der Zwillinge verstand es, der Menge einzuheizen. Zu seiner gesanglichen Unterstützung hatte Nino Krebs seine Tochter Hannah sowie Stefanie Empel mitgebracht. Das Trio brachte unter anderem „Hotel California“ von den Eagles und das „Pfalzlied“ von den Anonymen Giddarischde zu Gehör.