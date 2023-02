Der Ortsgemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung ein Konzept zur Neugestaltung der Ortsmitte verabschiedet. Die Ratsmitglieder hatten die Wahl zwischen zwei Entwürfen. Inhaltlich unterscheiden sich die beiden Konzepte nicht wesentlich.

Lediglich in der Anordnung der Funktionsflächen und der Bebauung gibt es unterschiedliche Darstellungen, so Ortsbürgermeisterin Brigitte Enders (Wählergruppe „Lebensraum Dorf“). So gab es auch keine Diskussionen darüber, welches Konzept umgesetzt werden soll.

Nach der Planung sollen die Brunnenanlage und die Bushaltestelle erhalten bleiben. Durch den Abriss des Gebäudes Bohlander wird der freie Platz noch größer. Im westlichen Teil nun ein Dorf- und Kerweplatz geplant. Zum Bach hin sind Sträucher und Bäume vorgesehen. Über das Gelände sind neun Parkplätze verteilt, die übers Jahr genutzt werden können. Zum Dorf- und Kerweplatz wird neben der Zufahrt noch ein Zugang über den Bach errichtet. Eine komplette Renaturierung des Gewässers lasse sich nicht verwirklichen. Dafür fehlt es an Flächen entlang des Bachs. Vom Platz aus wird es eine Abböschung zum Wasser hin geben.

Bauträger gesucht

Im nordöstlichen Teil ist eine Fläche zur Bebauung ausgewiesen. Die Zufahrt kann über die Hauptstraße erfolgen. Klärungsbedarf besteht noch hinsichtlich der Zufahrt zu hinterliegenden Grundstücksflächen.

Für die wieder ins Leben gerufene Ortsfeuerwehr bedarf es eines Feuerwehrgerätehauses. Der Rat kann sich einen Zweckbau mit Räumen für die Feuerwehr im Erdgeschoss und darüber liegenden Wohnungen vorstellen. Das Feuerwehrgebäude soll in Holzbauweise errichtet werden, sagte Enders. Für den Wohnkomplex müsse ein Bauträger gefunden werden. Die Ortsgemeinde sei finanziell dazu nicht in der Lage.