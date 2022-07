Ortsbürgermeisterin Martina Lummel-Deutschle (FWG) wird Förderungsmöglichkeiten zur Sanierung der Laufbrunnen im Dorf prüfen. Damit wurde sie vom Rat beauftragt.

Im Ort gibt es noch etliche funktionsfähige Laufbrunnen, die „typische Alterserscheinungen aufweisen“, so Patrick Deutschle, stellvertretender Fraktionsvorsitzende der FWG. In einer Präsentation zeigte er die Mängel und denkbare Sanierungsmaßnahmen auf. Die meist in dunkler Farbe gehaltenen Becken zeigen hauptsächlich Kalkablagerungen, Erosionen und Algenbildungen. In manchen Fällen ist die Oberflächenbeschichtung angegriffen. Hin und wieder ist die Deckschicht abgeplatzt.

Es gebe auch Brunnen, die notdürftig repariert seien, damit die Bausubstanz nicht auseinander fällt, informierte Deutschle. In seinem Fazit sprach er von „viel Handlungsbedarf“. Die FWG-Fraktion will durch die Ortsbürgermeisterin die Förderungsmöglichkeiten für die Anlagen am Brunnenweg, in der Ringstraße und in der Unteren Hauptstraße geprüft haben.

Dass ein Sanierungsbedarf bestehe, bestätigte Thomas Keller, der Vorsitzende der Fraktion „Wir.Machen.Gemeinsam“ (WMG). Er stellte fest, dass es sich bei dem FWG-Antrag nur um drei Brunnen im Ortskern handele, nicht aber um alle Laufbrunnen in der Kommune. So stelle sich die Frage, ob nicht ein Gesamtkonzept für alle sanierungsbedürftigen Laufbrunnen angebracht wäre.

Ratsmitglied Sascha Schläfer (WMG) bemängelte das Fehlen einer Kostenschätzung, die für die Inanspruchnahme öffentlicher Mittel zwingend notwendig sei. Eine Kostenschätzung sei wegen der umfangreichen und speziellen Arbeiten nur schwer zu erstellen, entgegnete Deutschle. Zunächst müssen die Eigentumsverhältnisse geklärt.