Am zweiten August-Wochenende wird in Obermoschel Kerwe gefeiert. Außerdem erreichen die Feierlichkeiten zum 675. Jubiläum einen ihrer Höhepunkte.

Am Freitag, 9. August, 20 Uhr, wird im Festzelt in der Bahnhofstraße die Kerwe mit der Party-Band Magic eröffnet. Einen Tag später, am 10. August, sorgt ab 20 Uhr die Band Couch & Cocktail für Kerwestimmung im Festzelt. Bei Mode-Wolf können für beide Termine Eintrittskarten vorab für zehn Euro erworben werden. Unter dem Motto „Sellemols“ setzt sich am Sonntag, 11. August, der historische Festumzug in Bewegung. Wer aktiv daran teilnehmen möchte, kann sich bei Tobias Hensler oder Martin Schweitzer melden. Danach gibt’s Musik im Festzelt mit DJ Dirk. Am Montag, 12. August, ist ab 17 Uhr die Fotoecke im Festzelt geöffnet, später erwartet die Besucher ein Bayerischer Abend mit der Gesangsvereinskapelle Rockenhausen.

Der Festkommers zur 675-Jahr-Stadtrechtsverleihung ist für Dienstag, 13. August, ab 19 Uhr geplant. Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling hält die Festrede, der in Obermoschel geborene Rainer Schlundt referiert zur Geschichte der Stadt. Das Rahmenprogramm sieht zudem Gitarrenmusik vor, und die beiden Obermoscheler Musiker Pfutschi und Hansi präsentieren ihre Interpretation des „Moschelliedes“. Außerdem stehen Auftritte der Tanzgruppen des Obermoscheler Karneval Vereins auf dem Programm. Ein Feuerwerk schließt ab 22 Uhr die Festtage ab.