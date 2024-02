Die Donnersbergstraße in Winnweiler wird im Abschnitt zwischen der Prinzenstraße und der Berliner Straße erneuert. Auch das Leistergässchen ist von den Arbeiten betroffen. Begonnen werden soll noch im April, wie Verbandsbürgermeister Rudolf Jacob bestätigte. Grund für die Sanierung sei der schlechte Zustand der Ortsstraße, der zu den Schlechtesten in der gesamten Verbandsgemeinde gehöre, so Jacob.

Neben der Fahrbahn werden auch der Bürgersteig, die Beleuchtung, Wasserleitungen und die Kanäle erneuert. Die Kosten dafür lägen im siebenstelligen Bereich, wie Jacob erklärte, die VG erhält Förderungen von 197.000 Euro. Damit die in der Straße liegenden Häuser weiterhin angefahren werden können, soll in drei Bauabschnitten gearbeitet werden. Die Sanierung soll Schätzungen zufolge nach etwa einem Jahr abgeschlossen sein.