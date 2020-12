Nach gründlicher Überlegung haben sich die Veranstalter vom LC Donnersberg dafür entschieden, den Donnersberglauf 2021 abzusagen – zum ersten Mal seit 28 Jahren. Der Grund ist die Corona-Pandemie.

Es sei momentan nicht zu erwarten, dass sich das Infektionsgeschehen bis zum geplanten Termin Ende Februar entscheidend verbessern werde, hieß es seitens des LC am Samstag. In einem normalen Sportjahr würden die Planungen bereits seit dem Herbst laufen. Das sei dieses Mal nicht möglich, weil die Entwicklung der Pandemie für die Veranstalter nur schwer abschätzbar sei. „Für die Veranstalter steht der Schutz der Gesundheit der Sportler, aber auch der vielen Helfer an erster Stelle“, sagte der Vorsitzende Roland Schreiber.

Ein kleiner Hoffnungsschimmer bestehe allerdings: Sollte das Infektionsgeschehen und der Terminkalender es zulassen, könnten sich die Veranstalter ein Nachholen der Veranstaltung im Herbst vorstellen. „Das würde auch dem Pfälzer Berglauf-Pokal helfen, da nach der Absage des Rocky-Mountion-Laufs die Serie gefährdet ist“, so Schreiber. Sein Appell: „Wir wünschen allen Läufern und Läuferinnen viel Spaß und Gesundheit und bitten um euer Verständnis. Bitte haltet uns die Treue, damit wir als Veranstaltung auch nach der Pandemie überleben können.“