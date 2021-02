Nur selten ging es in den vergangenen Monaten bei den Sportlern im Kreis um Triumphe, Bestleistungen, Aufstiege oder Medaillen. Die RHEINPFALZ-Redaktion und der Donnersbergkreis wollen dennoch auch in diesem Jahr besonderes Engagement auszeichnen – eine Alternative zur Sportlerwahl.

Die Coronavirus-Pandemie hat einiges durcheinander gewirbelt. Auch auf den Sportplätzen und den -hallen im Donnersbergkreis. Nur selten konnten Fußballer, Handballer, Tischtennisspieler, Radballer, Schwimmer, Volley- und Basketballer, kurzum: sämtliche Aktive, sich in Wettkämpfen miteinander messen. In manchen Sportarten fanden überhaupt keine Wettkämpfe statt, viele weitere Ligen sind bis auf Weiteres ausgesetzt, die Wiederaufnahme ist mehr als ungewiss. In einigen Sportarten sind die Amateurligen bereits abgebrochen worden.

Selbst der Trainingsbetrieb ruhte seit März 2020 über viele Wochen – zumindest, was die Präsenz vor Ort anging. Denn jede Menge kreative Ideen entstanden aufseiten der Vereine, mit viel persönlichem Engagement und großem Aufwand der Übungsleiter, der Sportler und Funktionäre schufen sie neue Formate – sei es mit Cybertraining, mit Trainingsplänen und -ideen für zu Hause oder mit ganz neuen Sportprogrammen. Mit großem Einsatz und kreativen Ideen wurden Hygienekonzepte erstellt, die vielen Helfer sorgten dafür, dass Sportler, gerade auch Kinder, dennoch trainieren konnten.

Dieses besondere Engagement der Verantwortlichen wollen die RHEINPFALZ und der Donnersbergkreis würdigen. Eine Sportlerwahl, wie es sie seit vielen Jahren gibt, kann es zwar nicht geben. Nachfolger für Emma Lickes (Sportlerin des Jahres 2019), Hannes Ebener (Sportler des Jahres 2019) und die Fußballfrauen des TuS Münchweiler (Mannschaft des Jahres 2019) müssen sich noch gedulden.

Vielmehr sollen nun die Helfer hinter der Linie, die „Donnersberger Sporthelden der Corona-Krise“ ausgezeichnet werden. Als Anerkennung für die vielen, vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit und dafür, dass der Amateursport nicht komplett zum Erliegen kam und auch im zweiten Lockdown nicht völlig brachliegt. Eine besondere Situation erfordert eine besondere Wahl.

Die Kandidaten

Um genau solch engagierte Menschen zu finden, sind nun Sie gefragt: Kennen Sie einen Sportverein, Ehrenamtler im Sport, Einzelsportler oder Gruppen, die sich in der Corona-Pandemie besonders eingesetzt haben, zum Beispiel ein umfangreiches Training weiter online aufgezogen haben? Die dem ganzen Verein oder damit sogar Nichtmitgliedern die Chance gegeben haben, sich zu bewegen und ein wenig Abwechslung im anstrengenden Alltag zu finden? Oder kennen Sie Menschen, die mit einer schönen Geste die Vereinsmitglieder vor Ort bei Laune gehalten haben und ihnen so das Gefühl gegeben haben, die Trainings- und Wettkampfpause, die vielen Stunden nicht alleine überstehen zu müssen?

Haben Sportler sich gar in ihren Gemeinden in besonderer Weise eingebracht, virtuelle Läufe abgehalten und so Spenden gesammelt oder auf eine andere Weise für ein Lächeln bei ihren Mitmenschen gesorgt? Oder kennen Sie eine gute Seele, die mit großem Einsatz dafür sorgte, dass unter Hygieneauflagen ein Training stattfinden konnte? Dann schreiben Sie mit einer kleinen Beschreibung des Projekts bis Sonntag, 7. März, per Post an Die RHEINPFALZ – Lokalredaktion Kirchheimbolanden, Schlossstraße 8, 67292 Kirchheimbolanden oder per E-Mail an reddonn@rheinpfalz.de.

Die Wahl

Der Sportlerwahl-Beirat des Donnersbergkreises wählt zusammen mit der Lokalredaktion die Nominierten aus, die im April nacheinander in der Donnersberger Rundschau mit einem Porträt vorgestellt werden. Auf den Internetseiten der RHEINPFALZ wird es dann zudem entsprechende Videos der Kandidaten geben. Zum Abschluss wird es noch einmal eine große Kandidatenübersicht in der RHEINPFALZ geben, und dann sind Sie am Zug: Sie können Ihr ganz persönliches Lieblingsprojekt wählen. Entweder online oder per Wahl-Coupon. Jeder Teilnehmer, der seine Stimme bei der Wahl per Coupon oder online abgibt, hat die Chance auf ein Tablet, das wir verlosen.