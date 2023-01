Die digitale Welt kann im Alter eine Steigerung an Lebensqualität, Selbstständigkeit und Teilhabe ermöglichen. Doch viele ältere Menschen kennen gar nicht die Chancen, die Internet, Smartphone, Tablet und Co. ihnen im Alltag bieten. Den Einstieg in die digitale Welt können sogenannte Digitalbotschafter erleichtern. Auch im Donnersbergkreis werden Ehrenamtliche gesucht, die ältere Menschen in die digitale Welt begleiten.

Mit dem Projekt „Digitalbotschafter Rheinland-Pfalz“ reagieren das Land, die Stiftung Medienkompetenz Forum Südwest (MKFS) und die Medienanstalt Rheinland-Pfalz auf die digitale Herausforderung. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, wurden seit 2018 landesweit mehr als 460 Ehrenamtliche kostenlos ausgebildet. Nach dem Motto „Lernen kennt kein Alter“ sollen die Digitalbotschafter mutmachen und Berührungsängste abbauen. Sie schaffen unter anderem Begegnungsorte wie PC-, Smartphone- und Tablet-Treffs. Sie können ihre Unterstützung aber auch bei den Menschen zu Hause oder in Pflegeeinrichtungen anbieten. Alle Angebote sind kostenlos und sollen vor allem die Menschen erreichen, die noch gar nicht online sind oder die ersten Schritte machen.

Bewerbung über Anmeldeformular

Wer sich für digitale Medien wie Internet, Smartphone oder Tablet interessiert und sich gerne digitalen Herausforderungen stellt, wer außerdem gerne in Kontakt mit Menschen ist und sein Wissen an interessierte Senioren weitergeben möchte, wer sich überdies vorstellen kann, dies ehrenamtlich zu tun, kann sich als Digitalbotschafter bewerben, heißt es aus dem Kreishaus. Die Angebote der Ehrenamtlichen sollen sehr niedrigschwellig sein. Es geht im Wesentlichen um die Grundlagen im Umgang mit Internet und Smartphone. Die Ehrenamtlichen müssen also keine Experten sein, und sie können auch selbst bestimmen, wie viel Zeit sie einbringen, was sie anbieten und welche Inhalte sie bearbeiten. Das Alter spielt keine Rolle.

Wer an der kostenlosen Digitalbotschafter-Ausbildung teilnehmen möchte, muss das Anmeldeformular https://digibo.silver-tipps.de/digitalbotschafter-werden/ auf der Projekt-Webseite ausfüllen. Im Anschluss nehmen die Projektverantwortlichen per E-Mail Kontakt auf, sobald eine Schulung geplant ist.