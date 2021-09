Wie alle rheinland-pfälzischen Landkreise ist der Donnersbergkreis am Sonntag mit der Warnstufe 1 gestartet. Seither gilt das neue Warnstufen-System, das drei Kennzahlen erfasst: neben der Sieben-Tage-Inzidenz (wie bisher) auch noch die Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz (Covid-Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden mussten) sowie der Anteil an Intensivbetten, die mit Covid-Patienten belegt sind (hier gibt es nur einen landesweiten Wert).

Bei den aktuellen Werten – Inzidenz: 51,3, Hospitalisierungs-Inzidenz: 0, Anteil Intensivbetten: fünf Prozent – liegt der Donnersbergkreis in allen drei Kategorien in der niedrigsten der jeweils drei Warnstufen. Eine Kommune steigt in die höhere Warnstufe auf, wenn mindestens zwei der drei Indikatoren drei Tage lang die nächst höhere Stufe erreicht haben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Donnersbergkreis von 51,3 stellt sich in den einzelnen Altersgruppen sehr unterschiedlich dar: Besonders betroffen sind derzeit die Unter-20-Jährigen mit einem Wert von 120,6. In der Gruppe der 20- bis 49-Jährigen beträgt die Inzidenz 49,4, bei den Über-60-Jährigen 13,2.