Der Radweg zwischen Lohnsfeld und Wartenberg wird ab Montag, 4. Mai, für vier Wochen gesperrt.

Der Radverkehr muss während der Zeit der Vollsperrung zwischen Lohnsfeld und der Zufahrt zur Bäckerei Hörhammer auf der L401 geführt werden. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms mit. Aus Gründen der Verkehrssicherheit gilt in diesen vier Wochen auf der L401 eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde. Grund für die Sperrung des Radwegs, der parallel zur L401 verläuft, ist der Neubau eines Regenrückhaltebeckens.

Der LBM Worms möchte die Oberflächenentwässerung verbessern. Zu diesem Zweck wird an dem 2023 fertiggestellten Radweg ein 478 Kubikmeter fassendes Regenrückhaltebecken errichtet. Die Baukosten für die Maßnahme belaufen sich auf rund 100.000 Euro.