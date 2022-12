Am Donnerstag, 8. Dezember, findet ein bundesweiter Warntag statt. An diesem Aktionstag erproben Bund und Länder sowie die teilnehmenden Kreise, kreisfreien Städte und Gemeinden in einer gemeinsamen Übung ihre Warnmittel. Auch der Donnersbergkreis wird sich am Warntag beteiligen.

Ab 11 Uhr aktivieren die Behörden und Einsatzkräfte unterschiedliche Warnmittel, beispielsweise Radio und Fernsehen oder Warn-Apps wie „Nina“ und „Katwarn“. Wer die Apps auf seinem Smartphone nicht installiert hat oder gar kein Smartphone besitzt, soll über das System „Cell Broadcast“ eine SMS erhalten, die an alle empfangsbereiten Geräte gesendet wird. Dies wird zum ersten Mal getestet. Die Bevölkerung wird gebeten, ihre Erfahrungen mit „Cell Broadcast“ dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) zu teilen. Die Möglichkeit zum Feedback wird es auf der Website warnung-der-bevölkerung.de, in der Warn-App „Nina“ und auf den Social Media-Kanälen des BBK geben.