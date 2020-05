Im Donnersbergkreis ist die Anzahl der Corona-Infektionen nicht weiter angestiegen. Am Sonntag meldete das Gesundheitsamt weiterhin 119 bestätige Fälle. Die Anzahl der bereits genesenen Personen hat sich um einen auf 96 erhöht. Zwei Patienten befinden sich nach wie vor in stationärer Behandlung. Alle erkrankten Personen werden eng durch das Gesundheitsamt des Donnersbergkreises betreut. Zudem befinden sich zahlreiche Menschen in angeordneter beziehungsweise empfohlener Quarantäne.