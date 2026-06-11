Der Donnersbergkreis ist laut einer Studie Deutschlands Hochburg für Fußballfans und Schrauber – noch vor dem Ruhrgebiet und Bayern. Was das konkret heißt.

Pünktlich zur Fußball-Weltmeisterschaft kommen die Statistiker mit einer spannenden Erkenntnis um die Ecke: Eine Auswertung von kfzteile24 zeigt, dass nirgendwo in Deutschland Fußballleidenschaft und Schrauberkultur so stark zusammenkommen wie im Donnersbergkreis. Der Landkreis führt den erstmals erhobenen kombinierten „Fußball-Schrauber-Index“ an – noch vor klassischen Fußballregionen aus Nordrhein-Westfalen, Bayern oder Baden-Württemberg.

Die Grundlage der Analyse: echte Kaufdaten aus dem Jahr 2025, kombiniert mit der Nähe zu Profi-Fußballstandorten. Das Ergebnis zeichnet ein klares Bild vom Lebensgefühl in der Region rund um Kaiserslautern. Mit 4,13 „echten Schraubern“ pro 1000 Einwohnern erreicht der Donnersbergkreis den höchsten Wert Deutschlands. Als „echte Schrauber“ gelten Menschen, die mehrfach Werkstatt- und Fahrzeugteile bestellen und selbst am Auto arbeiten. Gleichzeitig profitiert die Region von ihrer engen Verbindung zum 1. FC Kaiserslautern und dem Fritz-Walter-Stadion – gerade einmal 24 Kilometer Luftlinie vom Rande des Donnersbergkreises entfernt.

Warum ländliche Regionen so stark abschneiden

Der Donnersbergkreis wird damit zum Symbol einer Haltung, die in der Pfalz tief verwurzelt ist: selbst anpacken, bodenständig bleiben und den eigenen Verein unterstützen. Die Dominanz der Pfalz zieht sich durch das gesamte Ranking. Auch die Südliche Weinstraße gehört zu den bundesweit stärksten Regionen, insgesamt stammen sieben der Top-15-Landkreise aus Rheinland-Pfalz. Im Bundesländervergleich landet Rheinland-Pfalz mit deutlichem Vorsprung auf Platz 1 – vor Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg.

Dass die Region pünktlich zur WM 2026 auch sportlich vertreten ist, passt ins Bild. Mit Nadiem Amiri fährt ein gebürtiger Ludwigshafener zur Weltmeisterschaft, dessen fußballerische Wurzeln ebenfalls in der Pfalz liegen. In seiner Jugend spielte der heutige Mainz-05-Profi beim 1. FC Kaiserslautern – mitten im Herzen der bundesweit stärksten „Garage FC“-Region.

Die Studie zeigt zugleich, warum ländliche Regionen beim Schrauber-Index besonders stark abschneiden. Gerade dort, wo das Auto unverzichtbar ist und die nächste Werkstatt nicht um die Ecke liegt, wird vieles selbst gemacht. Der Donnersbergkreis steht exemplarisch für genau diese Kultur.

Was Ergebnis für den Donnersbergkreis bedeutet

In den Großstädten sieht das anders aus. Städte wie Berlin, Hamburg oder München verfügen zwar über eine starke Fußball-Infrastruktur, fallen beim Schrauber-Anteil jedoch deutlich zurück: Weniger Platz, weniger Garagen und ein anderer Alltag drücken dort den Wert.

Für den Donnersbergkreis ist das Ergebnis deshalb mehr als nur eine Statistik. Es ist eine Art Heimatbeweis: Fußball gehört hier zum Alltag – genauso wie das Schrauben in der Garage. Die Untersuchung ist Teil der WM-Kampagne „Garage FC“ von kfzteile24. Das Unternehmen verweist dabei auf seine eigenen Wurzeln: Gegründet wurde kfzteile24 – mittlerweile einer der größten deutschen Autoteile-Onlineshops – im Jahr 2001 tatsächlich in einer Garage. Genau diesen Geist sieht die Auswertung heute vor allem in der Pfalz lebendig.