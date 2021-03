Im Donnersbergkreis ging die Arbeitslosigkeit im Februar gegenüber dem Vormonat leicht zurück, während sie in der Westpfalz insgesamt nochmal angestiegen ist. Mit 2573 Personen wurden im Kreis 14 Arbeitslose weniger registriert als im Januar, wie die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens am Dienstag gemeldet hat. Vor einem Jahr lag die Zahl der Menschen ohne Beschäftigung, die bei der Agentur und dem Jobcenter gemeldet waren, noch um 410 beziehungsweise 19 Prozent niedriger. Die Arbeitslosenquote gibt die Agentur wie im Vormonat mit 6,2 Prozent an, ein Prozentpunkt höher als im Vorjahresmonat. Dem Arbeitgeber-Service wurden nach weitere Angaben der Agentur in den vergangenen vier Wochen 82 zu besetzende Stellen von den Arbeitgebern aus dem Donnersbergkreis gemeldet, 28 mehr als im Januar und zwölf weniger als im Februar des letzten Jahres. Im Bestand befanden sich zum Zähltag noch 529 offene Stellen. „Wir beobachten weiterhin einen stabilen Arbeitsmarkt. Die Kurzarbeit hilft Unternehmen wie Beschäftigten. Sie vermeidet eine noch höhere Arbeitslosigkeit und hält Fachkräfte in den Unternehmen“, sagt Agenturchef Peter Weißler zur Entwicklung in der Westpfalz insgesamt. Er erwartet von anstehenden Lockerungen und der sich verbessernden Witterung eine weitere Belebung des Arbeitsmarkt in der kommenden Zeit.