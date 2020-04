Der Donnersbergkreis übernimmt für den Monat April die Elternbeiträge für alle Kinder, die in der Corona-Krise das Betreuungsangebot der Kitas nicht nutzen können. Sollten die Kitas auch danach geschlossen bleiben, werde über eine weitere Aussetzung der Elternbeiträge entschieden, so eine Pressemitteilung aus dem Kreishaus .

Man wolle die Eltern in der schwierigen Lage, die durch die Corona-Krise für viele entstanden sei, nicht alleine lassen, sagte Landrat Rainer Guth. Im Zuge der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus sind seit 16. März alle Kindertagesstätten für die regulären Betreuungsangebote geschlossen. Die Kinder müssen zu Hause versorgt oder in einer privat organisierten Betreuung untergebracht werden. Insbesondere für berufstätige Eltern ist dies eine große Herausforderung. Darüber hinaus müssen zahlreiche Familien angesichts der derzeitigen Verhältnisse wirtschaftliche Probleme befürchten. „In dieser schwierigen Lage möchten wir die Eltern finanziell ein Stück weit entlasten“, so Guth.

Derzeit zeigten die Familien für die Maßnahmen viel Verständnis. Berufliches und Privates unter einen Hut bringen zu müssen, erfordert viel Einsatz und Kreativität, zumal man auch nicht auf die Großeltern zurückgreifen könne, so der Landrat.

