Der Luftkurort Dannenfels wird zum Festivalort: von 14. Juli bis 11. August findet die Donnersbergiade statt, die seit 2020 hochkarätige Musik in die Nordpfalz bringt.

Die Konzerte finden im Jagdhaus statt, einem ehemaligen Gasthof mit einem über sieben Meter hohen Saal von 1905. Los geht es am Sonntag, 14. Juli um 17 Uhr mit dem Dieter Ilg-Trio: Von den Werken Johann Sebastian Bachs holt sich Kontrabassist Dieter Ilg bei diesem Konzert die Inspirationen für sein Trio mit Rainer Böhm am Piano und Patrice Héral am Schlagzeug. Kammerjazz par excellence – intim und extrovertiert zugleich, melodiös, lyrisch, romantisch eingänglich und gleichsam forsch herausfordernd. Karten kosten 25 Euro im Vorverkauf, 30 an der Abendkasse.

Es folgt am Sonntag, 21. Juli, um 17 Uhr mit „Fantasiebilder“ ein Klavier-Solorecital mit dem Pianisten Axel Gremmelspacher. Er studierte in Freiburg, in Boston und Hannover bei Robert Levin, Raymond Santisi, James Avery und David Wilde sowie bei John Perry in Toronto. Gremmelspacher lehrt als Professor für Klavier an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt und wird im Jagdhaus in Dannenfels die „Miroirs“ (Spiegelbilder) von Maurice Ravel und die Fantasiestücke op. 12 von Robert Schumann spielen. Karten kosten 19 Euro im Vorverkauf, 24 an der Abendkasse.

Prominenter Cellist kommt

Nach seinem fulminanten Debut bei der Donnersbergiade im vergangenen Jahr wird der katalanische Cellist Roger Morelló Ros auch bei der diesjährigen Donnersbergiade wieder in Dannenfels auftreten. Diesmal im Duo mit der Pianistin Anna Khomichko, Absolventin der berühmten Gnessin-Musikakademie in Moskau Die beiden jungen Ausnahmemusiker erzählen in Ihrem Programm „Liebesgeschichte“ am 11. August die berühmte Dreiecksbeziehung zwischen den wichtigsten deutschen Musiker des 19. Jahrhunderts – Clara Wieck (Schumann), Robert Schumann und Johannes Brahms. Karten kosten 19 Euro im Vorverkauf, 24 an der Abendkasse.

Info

Kartenbestellung über das Festivalbüro, Telefon: 06357 8880553 oder 0179 2363412, E-Mail: info@donnersbergiade.de www.donnersbergiade.de.