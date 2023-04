Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Das ist sozusagen unser kleines Festival am Donnersberg“, beschreibt Claudia Henninger knapp, was es mit dem Begriff „Donnersbergiade“ auf sich hat. Unter dieser Überschrift wird in den kommenden Wochen eingeladen zu zwei Konzerten und einer Ausstellung in Dannenfels. Auftakt ist am Samstag mit einem norwegischen Duo, das Harfe und Bandoneon miteinander verbindet.

Claudia Henninger und ihr Mann Fabian Lang leben seit einigen Jahren im Dannenfelser „Jagdhaus“ und haben das Kulturleben am Donnersberg seither schon kräftig bereichert durch