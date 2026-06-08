Mit einem Quartett von Weltruf startet in diesem Jahr die Donnersbergiade. Vier Konzerte umfasst das Kulturfestival, das seit 2020 im ehemaligen Jagdhaus in Dannenfels läuft.

Ihren länger gehegten Plan, auch erlesene Spielstätten außerhalb des Konzertsaals in ihrem Dannenfelser Domizil in das Festival einzubeziehen, setzt Festival-Intendantin Claudia Henninger erstmals um mit einem Gastspiel im romantischen Ambiente der Klosterruine Rosenthal. Dort werden am Samstag, 13. Juni (18 Uhr), die vier Musiker des Signum Saxophone Quartet ihre Instrumente auspacken. Für ihre Virtuosität und für ihren außergewöhnlichen Stil, der Perlen der Kammermusik und Orchesterstücke ebenso einschließt wie groovige Rocksongs oder Weltmusik in ungewöhnlichem Klanggewand, werden die vier Grenzgänger mittlerweile weltweit gefeiert. 2006 gegründet, debütierte das Quartett 2013 in der New Yorker Carnegie Hall und eroberte von dort aus die prestigeträchtigsten Bühnen der Welt. „Von der ersten Sekunde an entfachen die Ausnahmemusiker bei ihren Auftritten ein musikalisches Feuerwerk voller Emotionen – geprägt von einer unstillbaren Neugier nach stilistischen Grenzerfahrungen und der unbeirrten Suche nach dem perfekten Ensembleklang“, verspricht die Vorschau auf dieses Ereignis zwischen den ehrwürdigen Klostermauern.

Signum kommt in der Besetzung Michal Knot (Sopransaxophon), Jacopo Taddei (Altsaxophon), Alan Lužar (Tenorsaxophon) und Edoardo Zotti (Baritonsaxophon). Spielen werden sie in ihren ganz eigenen Arrangements ein äußerst farbenreiches Programm. Die Reise beginnt im Barock mit Henri Purcells Abdelazer Suite, komponiert als Theatermusik zum gleichnamigen Drama Aphra Behns, die als erste Berufsschriftstellerin Englands und frühe Feministin gilt. Ganz andere Farben wird das Quartett dann aus Edvards Griegs berühmter Suite „Aus Holbergs Zeit“ destillieren. Nach der Pause geht es um Musik des 20. Jahrhunderts. Zunächst widmen sich die vier Musiker dem „Concerto for Strings“ und damit dem bekanntesten Werk Grażyna Bacewiczs - die Schülerin Nadia Boulangers gilt als bedeutendste Komponistin Polens. Ein besonderer Leckerbissen beschließt das Programm: Leonard Bernsteins „Three Dance Episodes“ aus „On the Town“.

Klosterambiente ist dem Konzert auch für den Fall gewiss, dass Regen den Auftritt in der mystischen Rosenthaler Ruine unmöglich machen sollte: Als Ausweichquartier steht dann das Kloster Hane in Bolanden zur Verfügung.

Glanz verspricht ebenso das weitere Programm der Donnersbergiade, das im Kultur-Jagdhaus in Dannenfels (Mittelstraße 30) stattfinden wird. Zunächst wird, zum mittlerweile dritten Mal, Jazz-Koryphäe Dieter Ilg mit seinem Trio gastieren. Der Bassist, weltbekannt für seine Interpretationen klassischer Motive, stellt diesmal seine Sicht auf Werke Maurice Ravels vor (8. August, 19 Uhr). Am 15. August ist die Bühne zur gleichen Stunde reserviert für ein besonderes Aufeinandertreffen: Klassikpianist Daniel Heide wird „Face to face“, so der Titel, mit dem Jazzpianisten Rainer Böhm in die Tasten greifen. Den letzten Termin bestreitet am 23. August (17 Uhr) die Geigerin Nicole Ostmann mit Bachs berühmter Partita Nr. 2 für Solo-Violine (BWV 1004).

Die Donnersbergiade wurde von der Pianistin und Musikpädagogin Claudia Henninger und ihrem Mann Fabian Lange ins Leben gerufen, nachdem die beiden das Jagdhaus, ein ehemaliges Gasthaus, erworben und sukzessive zu einer Kulturbühne ausgebaut hatten. Die Musikreihe war zunächst Teil des Musikfestivals Rheinhessen, das ebenfalls von Claudia Henninger geleitet wird.

Info

donnersbergiade.de. Telefon 0179 2363412, 06357 8880551. E-Mail: info@donnersbergiade.de.

