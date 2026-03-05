Der Donnersberger Wandermarathon rund um den höchsten Berg der Pfalz am Samstag, 9. Mai, ist ausgebucht. Weitere Anmeldungen sind nicht mehr möglich – auch nicht am Veranstaltungstag vor Ort. Das hat der Donnersberg-Touristik-Verband (DTV) mitgeteilt. „Als Veranstalter freuen wir uns über den enormen Zuspruch und das Interesse. Wir dürfen aber nicht ignorieren, dass eine Veranstaltung wie der Wandermarathon auch seine Kapazitätsgrenze hat“, so der DTV. Letztendlich müssten ein reibungsloser Ablauf sowie das Wohlbefinden, die Sicherheit und der Spaß der Teilnehmer im Vordergrund stehen und deshalb die Anzahl der Teilnehmer begrenzt werden.