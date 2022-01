Dominic Wagener aus Lohnsfeld und Peter-Pascal Portz (Bolanden) waren am Wochenende in der Dart-Bundesliga Gruppe Süd im Einsatz. Der Dartspub Walldorf und der DV Kaiserslautern haben gute Chancen auf die Endrunde.

Beim 7:5-Sieg seiner Mannschaft gegen den DC Wolfsölden holte sich Walldorfs Mannschaftsführer Dominic Wagener im Einzel einen 4:1-Erfolg. Dabei gelang ihm ein 180er Darter und ein Highfinish von 123. Allerdings musste er im Doppel mit Andreas Waldenmaier beim 3:4 die Punkte den Gegnern überlassen.

Auch im zweiten Spiel des Tages, gegen den Tabellenletzten Irish Folk Pub München, gab es einen 8:4-Erfolg für Wageners Walldorfer. Er gewann sein Einzel 4:3, doch es folgte eine Doppelniederlage mit Waldenmaier (2:4). Nach diesem Spieltag liegen die Nordbadener auf Rang zwei und gehen damit in großen Schritten der Endrunde der Dart-Bundesliga entgegen. Diese erreichen die ersten Vier.

Peter-Pascal Portz mit guter Bilanz

Beim 7:5-Sieg des Dartvereins Kaiserslautern gegen den ESV Flörsheim überzeugte Peter-Pascal Portz aus Bolanden. Im Einzel bezwang er seinen Gegner in einer spannenden Begegnung mit 4:3. Im Doppel mit Jens Bauer fegte er das gegnerische Team gar mit 4:0 vom Bord. Ganz so erfolgreich war der Nordpfälzer bei der 4:8-Niederlage gegen den Tabellenführer, den Dartclub Black Birds Kelheim, nicht. Im Einzel gab es für ihn einen glatten 4:0-Erfolg, aber im Doppel, mit Bauer spielend, musste er die Punkte den Gegnern überlassen (1:4). Der DV Kaiserslautern liegt in einer bedingt durch eine unterschiedliche Anzahl ausgetragener Spiele verzerrten Tabelle der Gruppe Süd der Dart-Bundesliga auf Rang drei.