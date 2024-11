Zu ihrer vierten Messe laden die Unternehmerinnen 4.0 Donnersbergkreis für kommendes Wochenende zu einer Messe in die Mauritiushalle Morschheim ein.

Am Samstag, 9. November, von 11 bis 19 Uhr, und am Sonntag, 10. November, von 13 bis 18 Uhr, präsentieren über 20 Unternehmerinnen aus verschiedenen Branchen ihre Waren oder Dienstleistungen. Organisatorin Manuela Baldauf verspricht, es sei „für jeden Geschmack und Geldbeutel etwas dabei“. Besucherinnen und Besucher hätten zudem die Möglichkeit, jetzt schon Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Eröffnet wird die Messe am Samstag um 11 Uhr von Daniela Schmitt, rheinland-pfälzische Ministerin für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau. Der Eintritt kostet ein Euro, darin ist ein Los für die Tombola inbegriffen. Parkmöglichkeiten gibt es an der Halle (Am Sportplatz 1) und am Sportplatz. Weitere Infos bei Manuela Baldauf, E-Mail Manuela.Baldauf@dvag.de.