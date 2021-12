Die Corona-Pandemie bestimmte auch in diesem Jahr das Sportgeschehen. Nach trainings- und wettkampffreien Monaten zu Beginn des Jahres waren dennoch viele Sportlerinnen und Sportler aus dem Donnersbergkreis erfolgreich, nahmen an nationalen Meisterschaften teil, fuhren zur Europa- oder gar Weltmeisterschaft. Nachdem Die RHEINPFALZ und der Donnersbergkreis in diesem Jahr nicht wie üblich Sportlerinnen und Sportler des Jahres geehrt hatten, sondern aufgrund der besonderen Situation rund um die Corona-Pandemie die Sporthelden des Donnersbergkreises auszeichnen durften, werden nun die Nachfolger für Emma Lickes (Sportlerin des Jahres 2019) und Hannes Ebener (Sportler des Jahres 2019) gesucht. Sie, liebe Leserinnen und Leser, können mitmachen und bis 16. Januar Vorschläge für ihren Lieblingssportler einreichen. Gesucht werden zudem der Verein sowie Talente und Schiedsrichter des Jahres.

