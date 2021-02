Normalerweise würde sie längst laufen, die Wahl zur Sportlerin, zum Sportler, zur Mannschaft des Jahres der RHEINPFALZ und des Donnersbergkreises. Doch durch die Corona-Pandemie ist vieles anders: Es gibt fast keine Wettbewerbe, kaum Parameter, an denen sich sportlicher Erfolg messen lässt. Dennoch leisten Sportler, Funktionäre, unzählige Menschen, auch in der Krise und trotz des Lockdowns vielerorts Unbeschreibliches, um den Sport und das Training am Leben zu halten. Statt der „Sportler des Jahres“ ehrt die RHEINPFALZ zusammen mit dem Donnersbergkreis deshalb in diesem Jahr die „Donnersberger Sporthelden der Corona-Krise“. Dabei benötigen wir Ihre Hilfe und Ihre Vorschläge. Bis Sonntag, 7. März, sammeln wir die Ideen. Schreiben Sie mit einer kleinen Beschreibung des Projekts per Post an Die RHEINPFALZ – Lokalredaktion Kirchheimbolanden, Schlossstraße 8, 67292 Kirchheimbolanden oder per E-Mail an reddonn@rheinpfalz.de.

Danach trifft die Redaktion zusammen mit dem Sportlerwahl-Beirat des Kreises eine Vorauswahl, und die Kandidaten werden in der Zeitung und mit Video vorgestellt. Danach können Sie online oder per Coupon abstimmen.