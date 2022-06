Es wird ein Tag für Klein und Groß mit vielen Angeboten auf dem höchsten Berg der Pfalz: Für Freitag, 24. Juni, lädt der Donnersbergkreis in Zusammenarbeit mit der VG Kirchheimbolanden zum „Donnersberger Sommergipfel“ ein.

Vom Rotznasentheater über einen Markt der Möglichkeiten und einen Donnersberg-Abend mit Magie und Musik bis hin zu einer Feier zum 50-jährigen Bestehen der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden mit der Band Magic: Das alles bietet der „Donnersberger Sommergipfel“ am 24. Juni ab 15 Uhr – noch dazu bei freiem Eintritt. Ziel ist dabei nicht nur, allen Altersklassen etwas zu bieten, sondern auch den Donnersbergkreis in seiner Vielfalt zu präsentieren. Und das alles auf dem höchsten Berg der Pfalz, sozusagen der symbolische Mittelpunkt des Kreises.

Entstanden ist die Veranstaltung aus dem ursprünglichen Gedanken, den wegen der Pandemie abgesagten Neujahrsempfang von Landrat Rainer Guth in den Sommer zu verlegen. „Nach und nach gab es bei uns in der Kreisverwaltung verschiedene Ideen. Daraus ist nun der Sommergipfel mit einem vielfältigen, abwechslungsreichen Programm entstanden“, so Guth. Da turnusgemäß der Neujahrsempfang in der VG Kirchheimbolanden stattgefunden hätte, biete sich der Donnersberg umso mehr als Ort für eine solche Veranstaltung an. „Es freut uns, dass wir hier die Kräfte bündeln und das 50-jährige Bestehen der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden mitfeiern. Das wird ein tolles Fest, das für jeden etwas zu bieten hat“, betont Bürgermeisterin Sabine Wienpahl.

Rotznasentheater und Markt der Möglichkeiten

Ab 15 Uhr präsentiert das Rotznasentheater die Premiere seiner neuen „Reise ins #digi/Tal“ – ein Abenteuerstück für Kinder ab acht Jahren über Mobbing, Freundschaft und dem, was uns alle betrifft: die Digitalisierung. Ab 16 Uhr schließt sich ein Markt der Möglichkeiten mit zahlreichen Angeboten und auch einem Bühnenprogramm an; unter anderem mit Achim Häfner, dem „Falkner der Herzen“ aus Bisterschied, der Bläserklasse 7 der IGS Rockenhausen, der Gesangvereinskapelle Rockenhausen und dem Alphorntrio Selztal. Auch der Nostalgiebus (Baujahr 1955), mit dem verschiedene Touren angeboten werden, kann besichtigt werden.

Derweil können Gäste auf der „Blaulichtmeile“ unter anderem mit der Drehleiter der Feuerwehr Kirchheimbolanden die Gegend von oben erkunden. Bei der höchsten Karrieremeile der Pfalz gibt es Stellenangebote von Donnersberger Unternehmen, auf dem Platz der Verbandsgemeinden präsentieren sich die Verwaltungen. Der Pfälzerwaldverein Dannenfels lädt zu einer Familienwanderung ein (16.45 Uhr), beim Waldbaden mit Fabian Bauer (17.20 Uhr) lernen die Teilnehmer die Natur von einer ganz anderen Seite kennen.

Donnersberg-Abend: Magie trifft Musik

Um 19 Uhr folgt ein Donnersberg-Abend auf dem Platz zwischen Waldhaus und Keltenhütte, moderiert von Magier Fabian Kelly und präsentiert von der Sparkasse Donnersberg. Kelly nimmt die Besucherinnen und Besucher mit auf eine faszinierende Reise an die Grenze der eigenen Vorstellungskraft. Mit dabei wird auch das Jazz’n’Lyrics-Duo unterhaltungsdienst.de sein. Dabei handelt es sich um die Stuttgarter Schauspielerin Barbara Bernt und den Mannheimer Jazz-Gitarristen Jochen Schott, die sich in Stahlberg niedergelassen und dort eine Scheune zum Théâtre Mont Tonnerre ausgebaut haben.

Ebenso Teil des Donnersberg-Abends: der Göllheimer Pop- und Gospelchor Spirit in Motion, der mit viel Energie und Ausstrahlung englische Pop- und Rocksongs, Songs aus Musical und Film sowie Gospels vorträgt. Ab 21 Uhr nimmt die Band Magic die Zuschauer mit auf eine rund zweistündige Reise durch 30 Jahre Musikgeschichte. Das Repertoire reicht von alten Rock-Hymnen zum Mitsingen bis hin zu Top-100-Songs zum Mittanzen.

Info

Die Zufahrt zum Donnersberg ist frei, Teile des Parkplatzes stehen zur Verfügung. Einseitig kann auch an der Straße zum Fernsehturm geparkt werden. Zum „Donnersberger Sommergipfel“ werden zudem Busse aus verschiedenen Richtungen des Kreises unterwegs sein. Den genauen Fahrplan sowie weitere Informationen gibt es unter www.sommergipfel.donnersberg.de.