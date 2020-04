Engpässe an Schutzgütern stellen auch die Akteure im Donnersbergkreis vor eine große Herausforderung. Dem will die Wirtschaftsförderung der Kreisverwaltung mit der lokalen Plattform „Gemeinsam Donnersbergkreis“ entgegensteuern. Geschaffen wurde sie zum Austausch von Waren und Dienstleistungen.

So sollen Corona-bedingte Engpässe abgefangen und die Produktion vor Ort sowie der lokale Handel gestärkt werden. Landrat Rainer Guth verspricht sich von der Initiative eine Förderung der lokalen Wertschöpfung und damit positive Effekte für die Region: „Unser Ansporn für den Moment ist der Schutz des medizinischen und pflegerischen Personals und damit indirekt der Bevölkerung, mittelfristig natürlich aber auch der Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen.“

Dem Team der Stabstelle „Wirtschaftsförderung“ um Reiner Bauer geht es um die Stabilisierung der Versorgung mit Schutzausrüstungen und den Auf- und Ausbau lokaler und regionaler Produktions- und Geschäftsstrukturen. „Fachkräfte aus Medizin und Pflege sollen sich ganz auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können. Wir wollen sie nach Kräften entlasten und mit unserem Beschaffungsbündnis einen Beitrag zur Stabilisierung der Versorgungssituation leisten“, betont Bauer.

Im Kontext der „Digitalen Dörfer“

Die Umsetzung der Plattform erfolgt im Kontext der Digitalen Dörfer. Das Projekt wird vom Fraunhofer Institut in Kooperation mit der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz im Auftrag des rheinland-pfälzischen Innenministeriums durchgeführt. Technisch betreut wird das Forum durch Tobias Knuth, Projektkoordinator Digitale Dörfer bei der Verbandsgemeinde Göllheim. Bedarfe und Angebote werden eingestellt, die weitere Abwicklung (Bestellung, Bezahlung, Lieferung) erfolgt außerhalb der Plattform. Der Austausch von Akteuren in der ärztlichen und pflegerischen Versorgung findet in einer geschlossenen Gruppe innerhalb des Dorffunks statt. Wer aufgenommen werden möchte, meldet sich per E-Mail an pflegesupport@donnersberg.de und gibt an, ob man als Anbieter oder Nachfrager registriert werden will. Ferner soll kurz erläutert werden, was man anbieten möchte oder wonach man fragt. red