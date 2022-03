Die Donnersberger Initiative für Menschen in Not stellt 10.000 Euro als Soforthilfe für die in Not geratene Menschen aus der Ukraine zur Verfügung. Dies wurde bei der Friedensmahnwache am Sonntagabend auf dem Römerplatz bekannt gegeben. „Mit den Spenden sollen sowohl die Menschen aus der Ukraine, die bei uns Zuflucht suchen, unterstützt als auch konkrete Hilfe in der Ukraine geleistet werden“, heißt es dazu von der Initiative. Weitere Spenden seien gerne gesehen. Die Spendenkontonummer der Initiative lautet DE13 5405 1990 0030 0110 01, Verwendungszweck ist „Ukraine Hilfe“.