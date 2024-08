Die vierte Auflage des Donnersberger Genussmarktes steigt am Sonntag, 1. September, von 11 bis 18 Uhr im Weingut Bremer in Zellertaler Ortsteil Niefernheim. 20 Produzenten bieten ihre Waren zum Probieren und zum Kauf an – von regionalen Wurstwaren und Marmeladen aus handverlesenen Früchten bis zum Honig vom heimischen Imker. Arborcurix aus Kirchheimbolanden nimmt mit Nussölen und Obst-Secco zum ersten Mal an der Veranstaltung teil, ebenso wie die „Morschheimer Wieseneier“ mit Nudeln, Eiern und Eierlikör. „Ninas Pralinenmanufaktur“ aus dem rheinhessischen Schwabenheim und „Senf emol“ aus Bad Dürkheim sind ebenfalls erstmals mit dabei. Kulinarisch begleitet wird der Tag vom „Rok City Food Department“. Zuletzt hat der Genussmarkt laut Veranstaltern Ingrid und Rainer Schulmeyer rund 1000 Besucher ins Zellertal gelockt.