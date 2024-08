Der Blick auf den Wald im Donnersbergkreis ist unvollständig, wenn nicht der beträchtliche Anteil an Wäldern in Privatbesitz mitbedacht wird. Mehr als zehn Prozent der Wälder im Donnersberger Forstamtsbezirk fallen unter diese Kategorie – verteilt auf eine erstaunliche Anzahl an Besitzern.

Ditmar Bungert, der als Forstwirtschaftsmeister im Forstamt mit der Hälfte seiner Arbeitszeit private Waldbesitzer betreut und berät, spricht von rund 2600 Hektar – und weit