Turnhalle: Falsche Türen

Tür ist Tür sollte man meinen. Dass diese Annahme falsch ist, zeigt sich dieser Tage an der Turnhalle der Realschule plus in Rockenhausen. Das Gebäude der 1960er Jahre hatte ein großes Manko: die Belüftung. Gerade in Corona-Zeiten ist diese aber noch wichtiger als zuvor. Und da reichen Klappfenster unter dem Dach sicher nicht aus. Neue Notausgangstüren sollten die Lösung sein, damit bei geöffneten Türen genug Luftzug geschaffen wird. So wurden die Türen bestellt, die Vorarbeiten geleistet, die Türen eingebaut. Nun kann die Sporthalle endlich wieder benutzt werden – nein, doch nicht. Denn die Notausgangstüren waren „zu normal“: Für eine Turnhalle werden spezielle Türen benötigt, mit Prallschutz und eingelassenen Griffen. Bis die neuen Türen da sind, soll ein Schreiner eine Holzverblendung anfertigen. Und für den Schulsport sollen die „falschen“ Türen bis dahin mit Matten abgeschirmt werden. Da sollte dann aber für den Ernstfall geprobt werden, falls doch einmal ein Notfall eintritt. Vielleicht könnte man einen Mattendienst einrichten, der darin geschult wird, die Matten beiseite zu schaffen, sodass alle schnellstmöglich das Gebäude verlassen können. Immerhin gibt es noch Glück im Unglück: Die alten Türen können behalten werden – Standard-Brandschutztüren werden immer benötigt, sind sich die Verantwortlichen sicher.

Plastiktüten: Richtiges Signal

Plastik kommt hier nicht in die Tüte, beziehungsweise die Tüte ist eben nicht aus Plastik, sondern aus Papier oder Stoff. Was jetzt endlich Gesetz ist, hat sich im Donnersbergkreis laut einer Umfrage bei den Einzelhändlern schon lange durchgesetzt und das ist auch gut so. Tatsächlich kann ich mich auch kaum entsinnen, wann ich das letzte Mal beim Einkaufen eine Plastiktüte angeboten bekommen habe. Dass Plastik ein Problem ist, wissen wir alle. Je weniger Plastik wir verbrauchen, desto besser. Und je mehr Leute mitziehen, desto kleiner wird das Problem. Deswegen ist das feste Verbot von Plastiktüten ein wichtiger Schritt. Zurecht kritisieren aber die Händler, dass bei der Verpackung der Ware trotzdem immer noch zu viel Plastik verwendet wird. Ein Umdenken in der Verpackungsindustrie müsse jetzt auch forciert werden, so die Händler. Der Kampf gegen Plastik ist also noch längst nicht gewonnen. Trotzdem geben die Händler im Donnersbergkreis ein wichtiges und richtiges Signal, das hoffentlich zu noch mehr Veränderungen in Richtung Plastikverzicht und Nachhaltigkeit führt.