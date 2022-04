Sie sorgen für sehr viel Irritation: Von Spätaussiedlern organisierte Autokorsos, bei denen Putin und der aggressive russische Nationalismus verherrlicht werden. Auch im Donnersbergkreis waren solche Umzüge schon unterwegs – der nächste ist für Samstag angekündigt. Es ist aber wichtig, jetzt nicht alle Russlanddeutschen über einen Kamm zu scheren.

Nur damit wir uns nicht falsch verstehen: Wer wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine jetzt Russlanddeutsche oder Russen, die hier in Deutschland mit uns leben, pauschal anfeindet und diskriminiert, der handelt schändlich. Wer ihre Häuser beschmiert oder die Scheiben ihrer Autos einschlägt, der handelt kriminell und muss bestraft werden. Wenn Russlanddeutsche Diskriminierungen dieser Art öffentlich anprangern, haben sie jedes Recht dazu.

Wer dies allerdings, wie auch bei uns im Donnersbergkreis nun schon zum wiederholten Mal der Fall, in Form eines Autokorsos tut, bei dem Pro-Putin-Symbole (das berüchtigte „Z“ ist wohl inzwischen verschwunden) auf das Provozierendste zur Schau gestellt werden, der muss sich schon mal fragen lassen, worum es ihm wirklich geht. Zu denken geben sollte uns auch die Tatsache, dass es sich bei diesen Autokorsos, die viel eher an Siegesparaden erinnern, keineswegs um spontane Aktionen Einzelner handelt.

Kampf gegen die Diskriminierung – wirklich?

Im Gegenteil, zu diesen makaberen Umzügen wird deutschlandweit nach wie vor aufgerufen – auch jetzt noch, nach Mariupol, nach den Gräueltaten in Butscha, nach den Massakern an wehrlosen Zivilisten, nach der Vergewaltigung von zahllosen Frauen. Und noch immer behaupten die Veranstalter, es gehe lediglich darum, auf ihre Diskriminierung aufmerksam zu machen. Und dass sie Angst hätten, in der Öffentlichkeit russisch zu sprechen. Angst, in der Öffentlichkeit Pro-Putin-Fahnen zu schwenken, haben sie offenbar nicht.

Eigentlich verbietet sich hier jedes weitere Wort, man kann sich nur fragen, was diese Menschen, die als deutschstämmige Spätaussiedler nach dem Ende der Sowjetunion aufgenommen wurden, in den vergangenen 20, 30 Jahren eigentlich gemacht haben. Traurigerweise haben sie offenbar vor allem russische Propagandasender konsumiert.

Der Riss geht durch Familien und Freundeskreise

Die Sache ist nur die: Was diese laute, fehlgeleitete Truppe hier treibt, schadet all den Russlanddeutschen, die sich nicht mit Putin und den russischen Gräueltaten identifizieren. Die gibt es nämlich sehr wohl auch, und sie sind gerade dabei zu verzweifeln. Durch viele Familien und Freundeskreise geht in diesen Tagen ein regelrechter Riss. Denn an den Hilfsaktionen für ukrainische Flüchtlinge im Donnersbergkreis sind auch Russen und Russlanddeutsche beteiligt. Sie packen Lebensmittelkartons, fahren Hilfstransporte in die Ukraine, bringen auf dem Rückweg Ukrainer mit, manche stellen sich als Gastgeber zur Verfügung, manche haben als Dolmetscher rund um die Uhr zu tun. Diese Menschen werden jetzt durch die unsäglichen Autokorsos und die in den sozialen Medien kursierende russlandfreundliche Propaganda in Misskredit gebracht. Und das ist die wahre Schande.

Was kann man, was können wir dagegen tun? Vor allem: sich nicht gegeneinander aufhetzen lassen. Entscheidend ist nicht, wer wir sind, sondern was wir tun. Helfen, zum Beispiel, wo Hilfe dringend notwendig ist. Wer russisch spricht, ist gerade sehr gefragt und wird keineswegs ausgegrenzt. Wer sich aber als Mitglied von Putins Propagandakolonne zu erkennen gibt, der grenzt sich selbst aus!