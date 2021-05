Adient: Hoffen

„Es tut weh“: Ulrich Böttcher, Betriebsratsvorsitzender des Rockenhausener Adient-Werkes, hat diese Woche die passenden Worte gefunden für die Ankündigung des Sitzherstellers, in den kommenden beiden Jahren in Rockenhausen 320 Stellen abbauen zu wollen – besser gesagt zu müssen. Das ist etwa ein Viertel der jetzigen Belegschaft! Zu Glanzzeiten haben in dem Komplex am nördlichen Stadtrand einmal nahezu 2500 Menschen gearbeitet – wenn die „Restrukturierung“, wie es der Konzern nennt, so durchgezogen wird, sind es noch rund 900. Das ist für unsere gegenüber Ballungszentren ohnehin strukturell benachteiligte Region natürlich ein ganz herber Verlust.

Andererseits hat dieser Prozess schon vor etlichen Jahren begonnen: Verlagerung der Montage in Billiglohnländer, zunehmende Technisierung der Anlagen, damit zusammenhängend Wegfall von einfachen Tätigkeiten, demgegenüber aber verstärkter Bedarf an Fachkräften: Diese Entwicklungen sind ja längst bekannt, Standort-unabhängig und auch nicht aufzuhalten, geschweige denn umzukehren. Bitter für den Autozulieferer, dass in jüngerer Vergangenheit weitere Faktoren hinzu gekommen sind: das Auslaufen der Sitzstrukturen in Rockenhausen, die generellen Unsicherheiten auf dem Automobilmarkt, nicht zuletzt ausgelöst durch den Diesel-Skandal, nun auch noch die Corona-Krise – es sind einfach zu viele Nackenschläge, die ein in der stürmischen Branche „taumelnder“ Zulieferer selbst bei hochwertigster Arbeit nicht wegstecken kann.

Von außen ist kaum zu beurteilen, ob die von Adient geplanten, zunächst aber noch mit Betriebsrat und Gewerkschaft zu verhandelnden Maßnahmen – gerade auch in dieser Größenordnung – alternativlos sind. Aus den Worten Böttchers wie auch des Zweiten IG-Metall-Bevollmächtigten Alexander Ulrich klingt aber bei allem verständlichen Kampf um jeden Arbeitsplatz zumindest ein grundsätzliches Verständnis für notwendige Einschnitte durch. Die hohe Anzahl von 320 Mitarbeitern wird sicher Bestandteil der nun beginnenden Verhandlungen sein. Gleich welches Ergebnis am Ende steht: Was haben die „Keiperianer“, wie die Mitarbeiter im Volksmund in Erinnerung an den früheren Firmennamen immer noch genannt werden, in den vergangenen zwölf Jahren nicht schon alles mitgemacht! Ab 2008 die Wirtschaftskrise mit dann wieder abgewendeten Plänen, bis zu 850 Stellen an den pfälzischen Standorten abzubauen; 2010 der Verkauf von Keiper an Johnson Controls; 2016 die Ausgliederung der Firma Adient, nach erneuter vorheriger Unsicherheit und Verkaufsgerüchten; nun der angekündigte Stellenabbau plus die Corona-Krise.

Zwei Dinge geben aber Hoffnung: Erstens haben es Verantwortliche und Belegschaft in Rockenhausen allen Widrigkeiten zum Trotz geschafft, den hervorragenden Ruf des Werkes in der Branche zu verteidigen. Zweitens ist es Firmenleitung und Arbeitnehmervertretern in der Vergangenheit wiederholt gelungen, in schwierigen Situationen gemeinsam Lösungen zu finden, mit denen beide Seiten „leben“ konnten. Auch die Politik hat sich immer mal wieder eingeschaltet: Bundestagsabgeordneter Gustav Herzog hat beispielsweise am Donnerstag bereits seine Fühler ausgestreckt, ob in Rockenhausen künftig Arbeiten für die von Opel in Kaiserslautern geplante Batteriezellen-Fabrik erledigt werden könnten. Weitere Bemühungen werden sicher folgen. Wir drücken jedenfalls die Daumen für ein wenigstens halbwegs glimpfliches Ende. Denn eines ist klar: Rockenhausen ohne Adient (Johnson Controls, Keiper ...), das täte erst richtig weh!

Schutzmasken: Tragen

Nein, weh getan hat’s zwar nicht – aber ein bisschen unangenehm war es schon, als ich vor rund anderthalb Wochen zum ersten Mal meine – genähte und über Bekannte besorgte – Gesichtsmaske getragen habe. Das Gummi hat meine ohnehin abstehenden Ohren noch ein Stück weiter nach außen gezogen, recht schnell wurde mir ziemlich warm um den Mund, und anfangs habe ich offenbar unbewusst gedacht, dass beim Tragen eines solchen Teils nun auch das Atmen nicht mehr möglich ist – rechtzeitig vorm Ersticken habe ich dann aber erkannt, dass es keinen Grund gibt, die Luft anzuhalten. Aber zugegeben: Ein bisschen blöd bin ich mir schon vorgekommen, als meine Frau und ich im Auto die Maske aufgesetzt und die zu diesem Zeitpunkt bis auf das Personal leere Bäckerei betreten haben. Den Satz: „Das ist ein Überfall“ habe ich mir gerade noch verkneifen können – bestimmt hätten ihn die Verkäuferinnen nicht zum ersten Mal gehört ...

Also, so richtig wohl gefühlt habe ich mich nicht – aber ich dachte mir, irgendwann muss ich ja mal anfangen. Deshalb hatte ich sie diese Woche auch tapfer im Supermarkt an, obwohl bestenfalls zehn Prozent der Kunden in meinem „Team“ waren. Das wundert mich: Warum sollen nicht auch wir uns daran gewöhnen, was in anderen Ländern längst Standard ist? Sicher, wie sehr diese Alltags- oder auch die Einwegmasken tatsächlich eine Infektion mit dem Coronavirus verhindern, ist umstritten. Sie ändern auch nichts daran, dass wir weiter brav Abstand voneinander halten müssen. Sie sollen uns nicht zu Leichtsinn verführen. Und wahrscheinlich helfen sie weniger uns selbst als vielmehr – im besten Fall – unserem Gegenüber. Aber: Hat jeder eine an, sind wir alle geschützt.

Und das ist für mich der entscheidende Punkt: In unserer Region hat es in den vergangenen Wochen unzählige Beispiele dafür gegeben, wie sehr wir uns in dieser Krise gegenseitig unterstützen – was spricht dagegen, aus Gründen der viel beschworenen Solidarität für einen gewissen Zeitraum so ein Stück Stoff über Mund und Nase zu ziehen? Im Karneval haben viele schließlich kein Problem damit, sich „zum Affen“ zu machen. Apropos: Meine Maske hat ein Eulen-Muster (weil ich zuhause die Nachteule bin) – und wenn sie am Ende nur ein Menschenleben rettet, dann trage ich sie von mir aus ein ganzes Jahr lang. Anziehen müssen wir sie ja ab Montag ohnehin – hilfreicher ist es aber, wenn wir es aus Überzeugung tun.

Einen positiven Effekt habe ich schon festgestellt: Für ein „Schwaddelmaul“ wie mich ist langes Reden mit Mundschutz äußerst anstrengend – weshalb ich nun viel schneller als früher mit dem Einkaufen fertig bin. In diesem Sinne: Passen Sie auf – auf sich und andere! Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Rainer Knoll