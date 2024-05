Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Veränderung ist ja schön und gut. Aber warum muss das immer so anstrengend sein? Ein Ausflug in die Soziologie und die Psychologie in Redaktionsstuben.

Soziologen sagen ja immer, Veränderungen seien gut und wichtig für uns Menschen. Das Verharren im Ist-Zustand vermeiden, alte Gewohnheiten ablegen, Neues wagen, frischen Wind zulassen. Einfach