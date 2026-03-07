Die Redaktion hat Zuwachs bekommen. Der Wohnort des Neuankömmlings dürfte mit Interesse zur Kenntnis genommen werden. Wie er sonst so tickt.

Zum Wohl die Pfalz und Hallo – ich bin der Neue. Neumann mein Name. Ab sofort Reporter am Fuße des Donnersbergs. Bevor ich mich Ihnen vorstelle, ist über den Elefanten im Raum zu sprechen. Wohnhaft: Rheinhessen. Ich habe mich im Vorfeld nicht informiert, ob solche Lebensumstände in der Pfalz unter Strafe stehen, bitte aber eindringlichst um Nachsicht. Und um die Sache wieder etwas zu beschwichtigen: Geboren und aufgewachsen bin ich zwischen Nahe und Soonwald.

Aaron Neumann ist seit Kurzem Lokalreporter in der Redaktion Kirchheimbolanden. Foto: Doreen Reber

Außerdem, wie sagt man so schön, ist Alter nur eine Zahl und der Wohnort das, was auf dem Ausweis steht. Ich habe mich ja ungeachtet meines Wohnortes bewusst für Stadt und Region entschieden. In der Hoffnung, das Ruder gerade noch rechtzeitig wieder herumgerissen zu haben, ist es doch ohnehin viel schöner, auf das Positive zu schauen.

Charme und Aufregerthemen

Vor meinem Start hier, da habe ich ein ums andere Mal zu hören bekommen: „Du willst nach Kibo? Da ist doch nix los!“ Sie, die Sie hier wohnen, wissen es ja ohnehin, aber auch ich habe schon nach wenigen Tagen festgestellt, dass solche Aussagen vehement zu verneinen sind. Stadt und Region haben ihren Charme – und langweilig ist es hier keineswegs. Beispiele gefällig? Kaum eine Woche da, wurde ich Zeuge einer lebhaften Stadtratsdebatte rund um eins der beliebtesten Aufregerthemen der Deutschen: Hunde im öffentlichen Raum. Passend dazu eine weitere Info zu meiner Person. Ich habe selbst zwei Hunde – einen Friedhof besucht haben die aber beide noch nicht.

Und dann erzählte mir ein Kirchheimbolander Gastronom noch die Geschichte, wie er und seine Familie wegen des Nahostkonflikts in Dubai festsitzen. Mein Verständnis von „Hier ist nix los“ sieht jedenfalls anders aus.

Wanderempfehlungen bitte per E-Mail

Was Sie sonst noch über mich wissen sollten? Ich gehe gern wandern und bin viel draußen unterwegs. Auch in dieser Hinsicht komme ich rund um den Donnersberg ganz sicher auf meine Kosten. Über Wanderempfehlungen von denen, die sich hier am besten auskennen, freut sich mein E-Mail-Postfach sehr.

Abschließend kann ich Ihnen versichern: Ich bin eigentlich ein ganz Netter und mit mir kann man über alles reden. Ich hoffe, dass meine Wohnadresse mir das Ankommen nicht erschwert. Einen letzten Rheinhessen kann die Redaktion sicher noch vertragen. Und sollten Sie zunächst skeptisch sein, dann halte ich das eben aus. Zögern Sie nicht mich anzusprechen, sollten Sie mein noch unbekanntes Gesicht in den Straßen sehen. Ansonsten: Man sieht und liest sich, alla hopp!