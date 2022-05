Es ist ein Ende und ein Anfang. 22.222 Euro übergibt die Donnersberger Initiative für Menschen in Not – als Spendenabschluss – Ende Mai der Ahrtalgemeinde Dernau. Und am selben Tag wird eine Delegation aus dem Kreis dort bei einer Wanderung mit Einkehr ein Stück auf dem Weg zur Normalität mitgehen.

Im Dezember hatte die Donnersberger Initiative für Menschen in Not der Gemeinde Dernau 222.222 Euro überreicht. Jetzt will man mit einer Nummer kleiner und einer Zwei weniger, aber immerhin noch mit 22.222 Euro, die Spendensammlung für die schwer von der Flut betroffene Gemeinde auslaufen lassen. „Diesen Besuch wollen wir mit etwas Erfreulichem verbinden“, so Jamill Sabbagh, der Vorsitzende der Initiative. So schließt sich die Donnersberger Delegation am Sonntag, 29. Mai mit den Zellertaler Hoheiten Weinprinzessin Michelle Leber, Hofdame Emily Bayer und Traubenprinzessin Elisa Bescher dem Aufruf ihrer Kolleginnen aus dem Ahrtal zum „Wandern für den Wiederaufbau“ an. Mit einem Sechs-Kilometer-Fußmarsch und anschließendem gemeinsamen Mittagsessen im Culinarium sollen Freundschaften und Verbindungen zwischen Dernau und dem Kreis gefestigt werden. Gegen 15 Uhr wird die Heimreise angetreten. Mitwanderer sind willkommen und können – so lange Platz dafür ist – im Bus mitfahren.

Info

Wer die Delegation begleiten möchte, kann sich anmelden bei dem Vorsitzenden der Donnersberger Initiative, Jamill Sabbagh, per E-Mail: j.sabbagh@t-online.de.