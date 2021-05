31 Jahre lang war der Architekt Reiner Meysel beim Darmstadter Büros Rittmannsperger der „Mann für Kibo“, was die Altstadtsanierung anging. Und spätestens ab 2004, als er das barocke Ballhaus erwarb, sanierte und seither selbst darin wohnt, sogar der „Mann in Kibo“.

Dass das Büro Rittmannsperger, für das er arbeitete, überhaupt 35 Jahre lang eine Kirchheimbolander Erfolgsgeschichte schreiben konnte, hat zuerst mit Meysel zu tun. Doch nun ist er in Ruhestand gegangen, und der Kirchheimbolander Stadtrat hat die Betreuung der Altstadtsanierung in die Hände des Kaiserslauterer Büros WSW & Partner gegeben.

Meysel kam genau richtig zu einer Zeit, als die Kleine Residenz eine Notbremse zog: weg von einer brachialen Städteplanung mit gesichtslosen Neubauten, großspurigen Verkehrstangenten und ausgedehnten zentralen Parkflächen, hin zur Wiederbelebung ihres wahren Schatzes, des mittelalterlichen und barocken Stadtkerns. Für einige wertvolle Gebäude kam die Kehrtwende freilich zu spät. Sie waren dem nach seinem Schöpfer „Imlau-Plan“ genannten Kahlschlag der Altstadt und dem damaligen Zeitgeist bereits mit der Abrissbirne geopfert worden – viele weitere hätte das gleiche Schicksal ereilt.

Sießl initiiert Sanierungskonzept

Die Wende macht Reiner Meysel vor allem an Stadtbürgermeister Lothar Sießl fest, der den Stadtrat überzeugte, aber auch auf einen traditionsbewussten Teil der Bürgerschaft zählen konnte. Sießl („ein Vollblutsanierer“) schließlich streckte, um die Anstrengungen in einem städtebaulich fundierten Sanierungskonzept zu bündeln, seine Fühler nach einem einschlägig erfahrenen Architekturbüro aus. So kam Rittmannsperger zum Zuge.

Die Darmstadter bereiteten der staatlichen Städtebauförderung den Boden, deren Nutznießerin die Kleine Residenz ab 1985 wurde – und bis heute ist. Dass die fachliche Betreuung vier Jahre später fest einem jungen Architekten, nämlich Meysel, übertragen wurde, hatte einen Grund auch darin, dass dieser in Oberursel bereits diesbezügliche Verwaltungs-Erfahrungen gesammelt hatte. „Damals sprangen etliche Kommunen auf den Zug Altstadtsanierung auf“, erinnert sich Meysel.

Römerplatz wird erstes Sanierungsgebiet

Als erstes Sanierungsgebiet wurden Straßen und Gassen rund um den späteren Römerplatz abgesteckt, dessen dem Imlau-Plan folgendes Konzept als „neue Altstadtmitte“ mit Tiefgarage bei Meysels Start allerdings schon stand. Meysel verhehlt nicht, dass er mit dem Platz nicht recht glücklich ist. Und trifft sich da wohl mit vielen Kirchheimbolandern, denen ein gestalterisches Gesamtkonzept fehlte, was im Lauf der Jahre etliche Nachbesserungsversuche auslöste.

Das etwa zehn Hektar große Sanierungsgebiet insgesamt aber, resümiert er, sei ein Erfolg geworden. Die Besitzer der meist stattlichen Anwesen, die sich in einem extra eingerichteten Beratungsbüro informieren konnten, zogen unterm Anreiz staatlicher Förderung gut mit. Ja, gegenüber ihren privat investierten 35,3 Millionen Euro, 80 Prozent der Gesamtsumme, nahmen sich am Ende die 15 Prozent oder 6,4 Millionen Euro staatlicher Fördergelder sogar bescheiden aus.

Bestandteil des Sanierungskonzeptes wurden die Verkehrsberuhigung in dem Gebiet, das Entstehen einer Mini-Fußgängerzone und der Bau des Parkdecks an der Neuen Allee, das mit kostenloser Nutzung weitere Anreize zur Belebung der Altstadt bot.

Zweites Sanierungsgebiet ab 2002

Weniger als solches bemerkt, ging 2002 ein von Meysel betreutes – und vom Stadtrat gerade jetzt förmlich aufgehobenes – zweites Sanierungsgebiet an den Start: das fünf Hektar große Areal an der Mühlstraße und dem Bereich zwischen Marnheimer Straße und Einkaufszentrum am Bahnhof mit der geglückten Wiederbelebung des alten Mühlenanwesens. Allerdings nahm, wie Meysel erläutert, die Stadt die Aufwertung ohne öffentliche Förderkulisse in Eigenregie; Investoren konnten aber über zehn Jahre Abschreibungen tätigen. Als entscheidend wertet er jedoch die drängende „Neusortierung“ des Verkehrs in diesem Gebiet, für die mit einem „Durchstich“ von der Marnheimer zur Mühlstraße und letztlich mit dem Bau zweier Kreisel die Voraussetzung geschaffen wurde.

Größtes Projekt: die „Barockstadt“

Schließlich wurde 2014 das bis dato größte staatliche Förderprogramm „Barockstadt“ aufgelegt, das die obere Altstadt bis zur Breitstraße umfasst und von Stadthalle/Orangerie und Schlossgarten begrenzt wird, insgesamt 23 Hektar. Dem Eindruck, dass es hier mit privaten Initiativen langsamer vorangehe als damals rund um den Römerplatz, widerspricht der Sanierungsbeauftragte. In viel kürzerer Zeit – das erste Gebiet war letztlich auf knapp 30 Jahre ausgelegt, das aktuelle ist es auf 15 –, sei in den ersten sechs Jahren der „Barockstadt“ vieles angestoßen und realisiert worden, von Fassaden-, Fenster- und Dacherneuerungen über Innenmodernisierung etwa durch neue Heizungen bis zu kompletten Umbauten.

Rund die Hälfte der von Bund, Land und Stadt bereitgestellten 9,5 Millionen Euro sei bisher abgerufen worden, aktuell liefen noch rund 25 Verträge mit Hausbesitzern. Zu bedenken, so Meysel, sei dabei, dass es sich gerade in Lang- und Breitstraße um kleine Objekte handele und die Finanzkraft der Hausbesitzer, die ja 75 Prozent der Kosten selbst schultern müssen, eingeschränkt sei.

Sanierungsbeauftragter muss Netzwerker sein

Umso größere Bedeutung kommt der Beratung am Objekt zu, der Erläuterung satzungsgerechter Gestaltungsspielräume und dem Freischlagen von Schneisen durch einen Dschungel an Fördermöglichkeiten – Kernaufgaben eines Sanierungsbeauftragten. In einem größeren Sinne muss er aber „Netzwerker“ sein, den Schulterschluss mit Genehmigungsbehörden oder in Details mit der Denkmalpflege herstellen. Und natürlich dem Stadtrat regelmäßig über Projekte und Kosten berichten.

Nahezu immer sei das Gremium seinen Vorstellungen gefolgt, blickt der Architekt durchaus dankbar zurück. Dass Fördergelder aus dem Barockstadt-Programm in den kommenden Jahren stärker an öffentliche Projekte gebunden werden, könnte ein Arbeitsfeld für seine Nachfolger werden. Ebenso wie die Neuordnung des Verkehrs in der Neumayerstraße.

Reiner Meysel wird nicht nur Akten übergeben können, sondern, so jedenfalls ist es mit der Stadt vereinbart, mit seinen Erfahrungen drei Monate lang auch einen nahtlosen Übergang auf das neue Büro erleichtern. Denn anders als zu Beginn seiner Tätigkeit lägen mittlerweile über 90 Prozent aller Vorgänge einschließlich Verträgen und Abrechnungen in einer Hand. Im Arbeitskreis Terrassengarten, dem der Ballhaus-Besitzer von Beginn an angehört und der ihm ebenfalls wichtige Impulse verdankt, will Meysel aber weiter seine Leidenschaft für das alte Kirchheimbolanden leben.