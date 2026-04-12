Fast drei Wochen lang ist der Donnersberg mit dem Auto nicht erreichtbar: Die K82 wird saniert. Das beliebte Ausflugsziel kann nur an den Wochenenden angefahren werden.

Der Donnersberg ist in den kommenden Wochen unter der Woche nicht mit dem Auto erreichbar. Grund ist die Vollsperrung der Kreisstraße 82 zwischen Bastenhaus und dem Parkplatz an der Keltenhütte. Wie der Landesbetrieb Mobilität mitteilt, wird die Straße ab Montag, 13. April, bis Donnerstag, 30. April, wegen Bauarbeiten gesperrt.

Eine Umleitung gibt es nicht. Die K51, die als Einbahnstraße vom Donnersberggipfel in Richtung Dannenfels führt, bleibt auch während der Bauzeit in dieser Regelung bestehen und kann daher nicht als alternative Zufahrt genutzt werden. Damit ist der Donnersberg montags bis freitags für den motorisierten Verkehr vollständig abgeschnitten.

Lediglich an den Wochenenden ist eine Anfahrt möglich: Von samstags, 6 Uhr, bis montags, 6 Uhr, werden sowohl die K82 als auch die K51 für den Verkehr freigegeben. In diesem Zeitraum sind der Donnersberg-Parkplatz und die Keltenhütte erreichbar.

Der Donnersberg ist besonders im Frühjahr ein beliebtes Ziel für Wanderer und Ausflügler. Wer den Berg unter der Woche besuchen möchte, muss auf eine Anreise ohne Auto ausweichen.

Auf einer Länge von rund 3000 Metern wird die Fahrbahn der K82 abgefräst und neu asphaltiert. Die Kosten der Maßnahme beziffert der Landesbetrieb Mobilität auf rund 275.000 Euro. Eine Vollsperrung sei aus bautechnischen Gründen und aus Gründen der Arbeitssicherheit notwendig, so die Behörde.