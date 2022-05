Läuferinnen und Läufer, die auf der Suche nach einer sportlichen Herausforderung sind, aufgepasst: Nach zweijähriger, coronabedingter Pause (Foto vom Start 2019) steigt am Samstag, 21. Mai wieder der Donnersberg-Trail. Und es sind noch Startplätze für alle vier angebotenen Distanzen frei. Die Strecken des sportlichen Traillaufes mit Start und Ziel in Imsbach verlaufen auf dem Pfälzer Höhenweg und über schmale Waldwege und Trailpfade im Donnersberggebiet. Der LC Donnersberg, der den Lauf in Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde Winnweiler ausrichtet, bietet dabei vier verschiedene Streckenvarianten an: 49 Kilometer, 35, 23 oder zehn Kilometer. Die jeweils ersten drei Frauen und Männer je Trailstrecke erhalten Geldpreise und eine Urkunde. Für die freien Startplätze ist eine Anmeldungen unter https://my.raceresult.com/ 194758/registration noch bis 19. Mai möglich. Am Veranstaltungstag erfolgt ab 8 Uhr die Ausgabe der Startnummern in der Gemeindehalle, Gienanthstraße 34 in Imsbach. Nach einem kurzen Streckenbriefing fällt der Startschuss am Feuerwehrhaus für die längeren Distanzen um 9 Uhr beziehungsweise um 10 Uhr für den Shorttrail.