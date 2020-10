Vor der wachsenden Platznot im Kreishaus muss nun, nach anderen Abteilungen, auch der Donnersberg Touristik Verband (DTV) in Räume in der Stadt ausweichen. Mit dem geplanten Umzug kommt allerdings eine Lösung zum Tragen, die schon lange auf der Wunschliste nicht nur von Kommunalpolitikern stand.

Es ist nicht der erste Umzug dieser Art. Nachdem das Gesundheitsamt bereits seit einigen Wochen in neuen Räumen bei der Firma Femeg untergebracht ist, folgte inzwischen auch das Brand- und Katastrophenschutzreferat an dieselbe Adresse in der Morschheimer Straße im Kirchheimbolander Industriegebiet.

Und die neue Heimstatt des Donnersberg Touristikverbandes? Sie soll am Römerplatz, also mitten in der Stadt, sein und somit dort, wo Besucher eine solche Einrichtung erwarten. Den Touristikern sind neue Räume zugedacht, die neben dem Eiscafé dort verfügbar geworden sind. Zum Tragen kommen soll, wie schon lange in der Diskussion, eine Kooperation mit der Stadt: Der DTV soll hier unter der Woche tätig sein, die Stadt dafür am Wochenende Tourismus-Infos anbieten.

Umzug „so schnell wie möglich“

Der DTV werde auf zwei Etagen auch etwas mehr Platz haben als bisher, sagte Landrat Rainer Guth auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Der Umzug soll auch dazu beitragen, „die touristische Vermarktung der Region zu verbessern“, fügte er an. Im Erdgeschoss werde es den Publikumsbereich geben, oben Büro- und Sozialräume. „So schnell wie möglich“, sagte Guth auf die Frage, wann die Umzugskartons gepackt werden können, er rechne damit noch für dieses Jahr. Die Beschlüsse im DTV, dessen Vorsitzender er als Landrat ist, seien gefallen. Nun liegt es nächste Woche noch am Kreisausschuss, die Mittel freizugeben für zuvor erforderliche Bauarbeiten und die Büroausstattung. Mit knapp 75.000 Euro wird dafür kalkuliert.

Enge im Kreishaus schafft Handlungsdruck

Wie die frei werdenden Räume im Kreishaus dann neu belegt werden, sei noch nicht entschieden. Betriebsteile aus dem Kreishaus auszulagern, sei aber dringend. Im Moment seien dort etwa doppelt so viele Mitarbeiter beschäftigt, wie beim Bau des Hauses Anfang der 80er Jahre vorgesehen. „Wenn wir neue Mitarbeiter einstellen, wissen wir bei der Vertragsunterzeichnung oft noch nicht, wo wir sie unterbringen“, gab Guth im Gespräch zu bedenken.