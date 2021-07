Für den kommenden Sonntag, 25. Juli, bietet der Donnersberg-Touristik-Verband eine Mountainbike-Tour zum Reinschnuppern an.

Laut DTV eignet sich diese Tour sehr gut für Kinder und Einsteiger. Los geht es um 9.30 Uhr auf dem Parkplatz Schillerhain in Kirchheimbolanden. Zunächst geht es zur „Schönen Aussicht“ und von dort über Wege und Pfade im Bogen zurück zum Ausgangspunkt. Bei der einfachen Tour sind auf einer Streckenlänge von rund zehn Kilometern etwa 150 Höhenmeter zu überwinden. Tourguide ist Andreas Faul. Helm und Radhandschuhe sind erforderlich, eine Radbrille wird empfohlen. Die Kosten für die Teilnahme betragensieben Euro pro Person. Bei Minderjährigen ist die Teilnahme eines Erziehungsberichtigten erforderlich. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung obligatorisch – beim DTV unter Telefon 06352-1712 oder per E-Mail an touristik@donnersberg.de.