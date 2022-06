Er ist nicht nur der höchste Berg der Pfalz, sondern prägt auch den gleichnamigen Kreis: der Donnersberg. Deshalb soll er touristisch aufgewertet werden. Der Auftakt-Workshop findet am 4. Juli in Imsbach statt. Bürgerbeteiligung ist ausdrücklich erwünscht.

Im Oktober hat der mit 687 Metern höchste Berg der Pfalz das Prädikat „Nationaler Geotop“ erhalten. Entstanden ist das Massiv aus 15 verschiedenen Vulkanbergen vor rund 290 Millionen Jahren, seit Jahrtausenden ist es besiedelt. Im Zuge einer touristischen Aufwertung soll daher der Fokus nicht allein auf den Gipfel, sondern auf das gesamte Bergmassiv mit seinen umliegenden Gemeinden gelegt werden.

Wie der Donnersberg-Touristik-Verband (DTV) mitteilt, sind dafür Arbeitsgruppen vorgesehen, die sich verschiedenen Themenfeldern wie Erlebnisangebote, Mountainbiking, Gastronomie oder Wandern widmen. In den Arbeitsgruppen sollen die Tourismusfachkräfte der an den Berg angrenzenden Verbandsgemeinden sowie Mitarbeiter der Kreisverwaltung und des DTV gemeinsam mit Bürgern im Rahmen von Workshops Konzepte ausarbeiten. Der Auftakt-Workshop findet am Montag, 4. Juli, 18 Uhr in der Gemeindehalle Imsbach, Gienanthstraße 36, statt. Der DTV bittet um große Bürgerbeteiligung. Interessierte können sich bis 28. Juni anmelden: per E-Mail an touristik@donnersberg.de.