Der höchste Berg der Pfalz ist für seine kleinen Gäste um eine Attraktion reicher: Vor der Keltenhütte hat der Pfälzerwald-Verein Kirchheimbolanden einen naturnahen Waldspielplatz errichtet.

Am Sonntag wurde der neue Spielplatz bei bestem Frühlingswetter eingeweiht und von den kleinen Waldbesuchern sofort erobert. Organisator Daniel Fuhrmann vom Pfälzerwald-Verein hatte nicht nur die Verantwortlichen zur Feierstunde eingeladen, sondern auch den Kinderchor der Bolander „Voices“, der mit fröhlichen Liedern Lust auf einen Tag in der Natur machte. Mit dabei waren auch die Rockenhausener Jagdhornbläser sowie das Waldmobil des Forstamts, das über die zahlreichen Waldbewohner informierte, die in unmittelbarer Nähe der Keltenhütte zu Hause sind.

Letztlich waren es die Kinder, die das Absperrband durchtrennen durften, um den Spielplatz auszuprobieren. Auf diesem finden sich ein kleiner Wasserlauf und ein Tümpel, die sicherlich auch manch Waldbewohner anlocken werden, die aber vor allem den menschlichen Gästen Freude bringen sollen. Denn neben den stabilen Holzfiguren, Balance-Stegen und Holzhütten begeisterte am Eröffnungstag vor allem das Spielen mit Matsch am Wasser die jungen Gäste. Abgerundet wurde der Tag durch ein naturbezogenes Spielefest und die pfälzischen Schmankerl, die Eltern und Großeltern vor der Keltenhütte genießen konnten, während die Kinder den neuen Waldspielplatz in Beschlag nahmen.