Mit einer Wanderung am und auf dem Donnersberg starten am Sonntag, 22. März, die Geo-Touren in die neue Saison. Bis Ende Oktober werden an verschiedenen Standorten die Erdgeschichte der Region und die geologischen Hintergründe erläutert. Zum Auftakt gibt Gästeführer Christoph Breitenbach Einblicke in die geowissenschaftlich bedeutende Lothringen-Saar-Nahe-Senke mit dem Donnersberg, in die vulkanischen Aktivitäten der Region und in die Geologie der angrenzenden Gebiete. Wie haben Landschaften ihre heutige Form erhalten? Diese und weitere Fragen werden auf der Tour beantwortet, bei der Teilnehmer spannende Details über die Entwicklung der menschlichen Kultur rund um den höchsten Berg der Pfalz erfahren. Ein Schwerpunkt liegt auf der Siedlungsgeschichte des Donnersbergs – insbesondere auf dem keltischen Oppidum, einer der größten keltischen Städte nördlich der Alpen – sowie auf den Erbauern und Bewohnern dieser historischen Stätte. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Parkplatz auf dem Donnersberg, die Dauer beträgt bis zu dreieinhalb Stunden. Die Teilnahme kostet sechs Euro für Erwachsene und zwei Euro für Kinder im Alter von sieben bis 16 Jahren. Anmeldung und weitere Infos beim Donnersberg-Touristik-Verband unter Telefon 06352 1712 oder unter www.donnersberg-touristik.de/erlebnisse-buchen. Dort finden sich auch die weiteren Termine für 2026.