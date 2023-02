Es geht um jede Menge Prestige für den BBC Fastbreakers Rockenhausen, aber auch um zwei wichtige Punkte. Denn während der TV Kirchheimbolanden wohl aus dem Titelrennen ist, kann der BBC am Samstag (17 Uhr) im Donnersberg-Derby in der Landesliga die Tabellenführung verteidigen.

Der TV Kirchheimbolanden spricht im Kampf um die Meisterschaft mit vier Punkten Rückstand auf das punktgleiche Führungsduo VT Zweibrücken und Rockenhausen bei vier ausstehenden Spielen wohl kein Wörtchen mehr mit. Ganz anders Gastgeber und aktueller Spitzenreiter BBC Fastbreakers Rockenhausen, der selbst bei einer erneuten Derbyniederlage noch alles in eigener Hand hat, weil sie noch gegen Zweibrücken spielen. Dennoch herrscht im Vorfeld des Derbys, das am Samstag um 17 Uhr in der Donnersberghalle beginnt, wieder große Brisanz.

„Unsere Marschrichtung hat sich nicht geändert. Wir wollen so viele Spiele wie möglich gewinnen und attraktiven Basketball spielen. Auf das Derby sind wir natürlich alle ganz besonders heiß und hoffen auf eine gute Leistung“, sagt TVK-Trainerin Eva Krause-Lott. Durch die jüngste 71:83-Niederlage beim nun mehr Tabellenzweiten VT Zweibrücken wurden die letzten Titelambitionen und Aufstiegshoffnungen begraben. Mit Schuld daran sind sicherlich auch die personellen Rückschläge, daher ist die Trainerin froh, bald wieder alle Spieler zu Trainings- und Spielbetrieb zur Verfügung zu haben, ganz ohne Verletzungen oder Krankheiten.

Wie das Aufstiegsrennen zwischen dem BBC und der VTZ schließlich ausgeht, ist Krause-Lott nicht wichtig. Großen Einfluss darauf können ihre Schützlinge auch nicht nehmen, denn selbst bei einer BBC-Heimniederlage ändert sich für die Fastbreakers nicht viel. Entscheidend bleibt das direkte Duell nächste Woche in Zweibrücken, der kleinsten kreisfreien Stadt Deutschlands.

Für den Schlussspurt im Titelkampf hat die Mannschaft von Spielertrainer Key-Juan Hardin zuletzt ordentlich Selbstvertrauen getankt. Nur zu fünft nach Speyer gereist, feierte der BBC einen 77:70-Auswärtserfolg bei den Towers – und das mit nur vier Spielern im letzten Viertel. „Was wir da geleistet haben, war außergewöhnlich gut von uns“, freute sich besonders Top-Scorer Rian Cripe, der aufgrund seines fünften Fouls des Feldes verwiesen wurde.

Coach Hardin blickt dem Duell fokussiert entgegen: „Wir wissen, dass der Gegner hier unbedingt gewinnen will. Aber wir lieben das Spiel und werden auch für unsere Fans alles auf dem Feld lassen.“ Die in Speyer fehlenden Scorer Joshua Lacy und Jaeden Lewis haben für das Derby Einsatzbereitschaft gemeldet. Auch Matthias Cramme ist nach längerer Erkältung wieder dabei.

Ein Vergleich

Sieben Mal standen sich der TV Kirchheimbolanden und der BBC Fastbreakers in den vergangenen zehn Jahren gegenüber – jeweils in der Landesliga. In den Saisons 2012/2013 und 2017/2018 stieg Rockenhausen, das damals beide Heimspiele mit 77:68 und 94:69 gewann, im Anschluss in die Oberliga auf. Der TVK gewann 2012 vor heimischer Kulisse mit 77:68, 2017 setzte es eine 61:77-Niederlage. Jeweils einen Sieg für die Auswärtsmannschaft gab es in der Saison 2019/2020: Mit 69:67 triumphierte der BBC erst in der Kleinen Residenz, ehe der TVK, der wenig später zum Meister und Oberliga-Aufsteiger avancierte, ein 77:65 in der Ährenstadt feierte. Das Hinspiel in dieser Saison Mitte November entschieden die Gastgeber aus Kirchheimbolanden mit 83:77 für sich.

Der TVK wird mit Sven Radloff im Rückspiel am Samstag den erfahrensten Akteur aufs Parkett schicken. Der mittlerweile 46-Jährige hat zwischen 2003 und 2008, sowie 2009 und 2011 mit dem TVK in der Regionalliga gespielt. Mit 178 Punkten in 14 Partien gehört Radloff neben Tom Dreyer und Ludwig Weinsheimer immer noch zu den Top-Scorern seines Teams. Philipp Reis, Lukas Jäger oder Marc-André Noll haben sich als Nachwuchskräfte aus der eigenen Jugend etabliert.

Diese sind dem BBC bis auf Co-Kapitän Etienne Manz und Matthias Cramme aus beruflichen und privaten Gründen abhandengekommen. Spielertrainer Key-Juan Hardin, mittlerweile seit acht Jahren im Dress der Fastbreakers, setzt daher weiter verstärkt auf US-Amerikaner, die rund um die Ramstein Air Base stationiert sind. Kaleb Zellars ist der einzige großgewachsene – und daher eigentlich unverzichtbare – Center im Team. Die Offensive mit Rian Cripe, Jaeden Lewis und Joshua Lacy, die alle rund 20 Punkte pro Spiel markieren, ist für die Gegner nur schwer zu stoppen. Vorausgesetzt Bewegung und Passspiel stimmen …