In der Konzertreihe ROKMusic startet das neue Jahr schwungvoll. Am Dienstag, 31. Januar, ab 19.30 Uhr ist das mittlerweile sechsköpfige Ensemble Donati Swing auf der Kleinkunstbühne Pepperoni, Schlossstraße 6a, zu Gast.

Vom mitreißenden Gypsy-Sound inspiriert, gründeten Wolfgang und Manuel Lang 2007 das Donati Swing Ensemble. Inzwischen trat die Band in diversen TV-Sendungen auf und gastierte mit zahlreichen Live-Auftritten in ganz Deutschland bis hin nach Bosnien-Herzegowina. In der Tradition des Hot Club de France mit Django Reinhardt und Stéphane Grappelli werden mitreißende Melodien interpretiert. Auch Standards, Evergreens und eigene Kompositionen stehen auf dem Programm.

Anders als bei der etablierten Vorgehensweise mit einem Rhythmus- und Sologitarristen, spielen Vater und Sohn wechselweise und gleichberechtigt. Bei aller technischen Raffinesse fehlen zu keiner Zeit Leichtigkeit und Spielfreude. Mit passenden und witzigen Anekdoten führt Thomas Nestler durch das Konzert, der darüber hinaus mit seiner Blues Harp neue Akzente im Gypsy Swing setzt. Durch seine langjährige musikalische Erfahrung als Kontrabassist in Frankreich, dem Herkunftsland des Gypsy Swing, bereichert Richard Waltner das Ensemble. Eine weitere Bereicherung erfährt das Donati Swing Ensemble seit Kurzem durch die Sängerin Nadja Brezger und Michael Tropf an der Klarinette.

Mehrere TV-Auftritte

2008 trat das Ensemble unter anderem im SWR-Fernsehen auf. Das Jahr 2009 wurde für die Musiker erfolgreich. Neben diversen Auftritten war vor allem der Auftritt bei dem Tff-Festival in Rudolstadt ein Meilenstein. Auch in Rockenhausen ist das Ensemble nicht unbekannt. Im Rahmen des musikalischen Sommers trat es 2015 vor der Openair-Vorführung des Films „Chocolat“ im Schlosspark auf.

Interpretiert werden Klassiker vom „Dreifingerblitz“ Django Reinhardt und dem grandiosen Stèphane Grappelli. Auch Eigenkompositionen haben im Programm einen wichtigen Platz eingenommen. Mit Standards wie „Bei Mir Biste Scheen“, „Mackie Messer“, „All Of Me“ oder „Caravan“ begeistern die Musiker ihr Publikum. Insgesamt bieten sie eine Mischung aus Gipsy-Swing, modernen Liedern und Evergreens, die bei allen Altersgruppen großen Zuspruch findet.

Eine Karte kostet zwölf Euro. Einlass ist ab 19 Uhr. Mehr Infos unter www.zirkus-pepperoni.de.